Скандальный пророссийский лозунг на плакате фермера: как на это отреагировали в МИД Польши
Источник:"Европейская правда"
Во время протестов на границе с Украиной 20 февраля один из польских фермеров разместил пророссийский плакат на своем тракторе. В МИД Польши отреагировали на этот скандальный плакат, который использовал протестующий.
Известно, что мужчина разместил на транспортном средстве плакат с обращением к главе Кремля. Так, он призвал Путина "разобраться с Украиной и Брюсселем", рядом использовал также флаг СССР.
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Реакция МИД Польши
В министерство иностранных дел Польши встревожены пророссийским плакатом, который использовал один из участников протеста польских фермеров. Там призвали протестующих дистанцироваться от подобных лиц, поскольку это вредит репутации страны.
"МИД с наивысшим беспокойством отмечает появление на последних блокадах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он продолжает вести", – заявили в ведомстве.
Представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, что такие поступки вредят репутации Польши, которая среди первых начала помогать Украине и приняла спасавшихся от войны украинцев, а также дискредитирует самих организаторов протестов.
Мы убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и изъять из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий,
– заявил спикер.
Он отметил, что "нынешнее положение польских фермеров – это результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики, а не то, что украинцы защищаются от агрессии".
Кроме этого, Павел Вронский заявил, что инцидент является шокирующим и дискредитирует протесты.
Эти действия не помогают ни самим фермерам, ни решению спора с Украиной. Единственный, кто выиграет от этого – российский диктатор Владимир Путин,
– заявил спикер.
По его словам, не важно, появились ли пророссийские лозунги через реальных агентов России, или через "полезных идиотов".
Что известно об инциденте с польским фермером и пророссийским плакатом
- Во время протеста фермеров в 20 февраля на одном из тракторов был размещен флаг СССР и надпись: "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".
- Польская полиция оперативно отреагировала на провокационный поступок фермера. Правоохранители дали понять, что не потерпят никаких нарушений закона или разжигания ненависти.
- Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский в соцсети Х подтвердил, что фото скандального баннера, который распространяли в Интернете, нивелировала польская полиция.
- Сейчас польскому фермеру инкриминировали пропаганду тоталитарного государственного строя и разжигание вражды.
- Стоит отметить, что за разжигание вражды на почве национальных, этнических, расовых или религиозных различий польский провокатор может быть оштрафован или ему грозит до двух лет ограничения или лишения свободы.