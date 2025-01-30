Россия отстает в разработке МБР: что означают для Путина неудачи с "Сарматом"

Кремль делает большую ставку на ракеты "Сармат". Но их пока не удается запустить как следует. Тем временем США и Китай обгоняют Россию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider. Журналисты приходят к выводу, что если Москве не удастся ничего сделать с "Сарматом", ей придется довольствоваться ракетами Р-36М ("Воевода" или, по классификации НАТО, "Сатана"). Которые, к слову, разрабатывало украинское КБ "Южное".

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Что означают российские проблемы с "Сарматом"

В сентябре 2024 года стало известно, что россияне не смогли запустить ракету "Сармат" (Satan-2) с космодрома Плесецк. Она просто взорвалась. Аналитики посчитали, что это уже четвертый неудачный запуск МБР РС-28 "Сармат". И указали на трудности оккупантов с разработкой новых ракет на фоне войны против Украины.

Россия имеет крупнейший в мире ядерный арсенал, но ей трудно запустить свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету. Поражение делает ее зависимой от мощных, но не таких современных ракет в то время, когда другие великие державы модернизируют свои ядерные силы,

– говорится в статье.

Ракеты "Сатана" давно отслужили свой срок. Путин даже обещал, что до 2007 года их заменят другими. Тогда предполагалось, что это будет "Сармат". Но из-за неудач с "Сарматом" приходится использовать старую "Сатану". В какой-то момент она просто выйдет из строя, а деталей к ней уже не производят.

Пока Р-36 несет наибольшую и стратегически значимую полезную нагрузку. "Сармат" будет иметь много боеголовок, и враг надеется произвести много такого оружия. Хотя бы столько, чтобы сравниться по количеству межконтинентальных баллистических ракет с США.

В 2017 – 2018 годах Путин активно пиарил "Сармат". Поэтому неудачи с ракетой для него вдвойне неприятнее.