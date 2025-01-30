Про це пише 24 Канал з посиланням на Business Insider. Журналісти доходять висновку, що якщо Москві не вдасться нічого зробити з "Сарматом", їй доведеться задовольнятися ракетами Р-36М ("Воєвода" або, за класифікацією НАТО, "Сатана"). Які, до слова, розробляло українське КБ "Південне".

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Що означають російські проблеми з "Сарматом"

У вересні 2024 року стало відомо, що росіяни не змогли запустити ракету "Сармат" (Satan-2) з космодрому Плесецьк. Вона просто вибухнула. Аналітики порахували, що це вже четвертий невдалий запуск МБР РС-28 "Сармат". І вказали на труднощі окупантів з розробкою нових ракет на тлі війни проти України.

Росія має найбільший у світі ядерний арсенал, але їй важко запустити свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету. Поразка робить її залежною від потужних, але не таких сучасних ракет у той час, коли інші великі держави модернізують свої ядерні сили,

– мовиться в статті.

Ракети "Сатана" давно відслужили свій термін. Путін навіть обіцяв, що до 2007 року їх замінять іншими. Тоді передбачалося, що це буде "Сармат". Але через невдачі з "Сарматом" доводиться використовувати стару "Сатану". В якийсь момент вона просто вийде з ладу, а деталей до неї уже не виробляють.

Поки що Р-36 несе найбільше та стратегічно значуще корисне навантаження. "Сармат" матиме багато боєголовок, і ворог сподівається виробити багато такої зброї. Бодай стільки, щоб зрівнятися за кількістю міжконтинентальних балістичних ракет із США.

У 2017 – 2018 роках Путін активно піарив "Сармат". Тому невдачі з ракетою вдвічі неприємніші.