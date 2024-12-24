Лидер страны, являющейся членом ЕС и НАТО, приехал в гости к международному террористу, подозреваемому с ордером Международного уголовного суда, агрессору, который угрожает странам ЕС и НАТО ядерным оружием.

Фицо ждет, что Путин надавит на Украину

Приехал ради собственных коррупционных газовых схем. Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Приехал, чтобы просить усилить террор против Украины, чтобы та согласилась поставлять ему российский газ, обменянный на лоббирование российских интересов в Европе. Конечно, поездка к официальному врагу Европейского Союза и НАТО вызовет бурную реакцию в обеих организациях. Или нет? Как там со "словацкой коррупцией"? Все норм?

Советую сохранить этот фрагмент и показывать его западным лицемерам, которые так любят рассказывать о "стандартах".

Если Фицо и Путин говорили о возобновлении поставок газа, то альтернативных украинскому путей нет. Итак, Фицо ждет, что Путин как-то надавит на Украину, и та согласится.

А как тот может давить? Ну, явно же не резолюциями Совета безопасности ООН и не решениями международных судов. То есть других вариантов, кроме как того, что Фицо просил российского президента активизировать террористические акты против гражданских украинцев, просто нет и быть не может. Конечно, сами россияне это зафиксируют и добавят к папке "Фицо". Среди прочего компромата.

Зачем этот дурачок пошел на такое – загадка. Однако факт – ранее то, что Фицо делал для россиян за деньги, теперь будет делать бесплатно. Как соучастник военных преступлений, доказательства чего надежно спрятаны до нужного момента.