Как Фицо может давить на Украину после возможной встречи с Путиным

Роберт Фицо может встретиться с Владимиром Путиным 23 декабря. Они вероятно обсудят ситуацию относительно возможного прекращения Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января 2025 года. Однако Фицо и Путин могут коснуться и других вопросов важных для Киева.

Об этом сказал 24 Каналу кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что премьер Словакии после встречи с главой Кремля может оказать давление на Украину. К слову, Фицо угрожает Киеву "серьезным конфликтом" в случае прекращения транзита российского газа через Украину в Словакию.

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Намеки уже были

Желиховский рассказал, что можно предположить 2 варианта, о чем договорятся Фицо и Путин:

либо найдут альтернативные способы поставки энергоносителей из России в Словакию. Возможно, южными ветвями, в частности, через Сербию;

энергоносителей из России в Словакию. Возможно, южными ветвями, в частности, через Сербию; либо будут задействованы рычаги давления на Украину в контексте того, что Словакия является страной-членом Европейского Союза и НАТО.

Уже были намеки на то, что Словакия может не допустить дальнейшей европейской интеграции Украины. А относительно членства Украины в Альянсе, то, вероятно, оно станет предметом торгов с Россией, если на этом будет настаивать Дональд Трамп для прекращения активной фазы боевых действий,

– отметил эксперт-международник.

В то же время Братислава, по его мнению, может и в этом вопросе давить на Украину, в очередной раз активизируя право вето против инициатив Евросоюза по поддержке нашего государства. Таким образом будет происходить давление на европейских партнеров с тем, чтобы они потом давили на Киев.

Обратите внимание! Президент Сербии Александар Вучич заявил, что "знает неофициально" о том, что премьер-министр Словакии планирует 23 декабря встретиться с президентом России Путиным. Эту информацию распространили российские СМИ, и пока ни Фицо, ни Кремль не прокомментировали ее.

К сожалению, одна Словакия может полностью изменить положение вещей, которое существует. И может достигать своего путем разного рода ультиматумов, шантажа, требуя для себя каких-то преференций, в частности, чтобы снова получать энергоносители из России,

– подчеркнул он.

Невозможно спрогнозировать, когда именно Братислава такую подножку может поставить Киеву. Как отметил Желиховский, учитывая то, что во время председательства Польши в Совете ЕС, Украина имеет шанс усиленно интегрироваться в Европу, то Словакия в дуэте с Венгрией может блокировать этот процесс.

Однако не известно, насколько Украина готова к этому. В то же время наше руководство должно было просчитать такие варианты развития событий.

Должна быть мощная коммуникация с европейскими партнерами относительно того, чтобы не допустить вето. Либо необходимо найти рычаги давления на Братиславу, а также и Будапешт, чтобы в дальнейшем проходить этапы, которые являются для нас важными в контексте европейской интеграции,

– подчеркнул Станислав Желиховский.

Напомним, что, что по данным издания Bloomberg, Владимир Зеленский сообщил Роберту Фицо на саммите в Брюсселе, что Украина не будет осуществлять транзит российского газа, пока не будет иметь гарантий, что Москва не получит "финансовой выгоды во время войны".

Премьер Словакии предложил Киеву "несколько альтернатив", в частности, таких как изменение собственности на газ перед тем, как он попадет на территорию Украины. Однако Зеленский отверг эти предложения. В то же время Фицо "рассмотрит возможность" введения ответных мер против Украины, если она не разрешит транзит газа.