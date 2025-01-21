Европа готовилась, а Словакия – нет: что означает позиция Фицо

Премьер-министр Словакии бесился из-за решения Украины прекратить транзит российского газа. Он мог к этому подготовиться, но ничего не делал.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк, заметив, что Фицо, возможно, хотел бы вывести проблему транзита российского газа на глобальный уровень. Но Евросоюз не даст ему этого сделать.

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Почему Фицо хочет российский газ

Как отметил Семенюк, дешевый российский газ является спасательным кругом для режима Фицо. Понятно, что все это имеет свою политическую цену.

Страны Евросоюза заранее искали альтернативы российскому газу. Фицо же думал, что сможет договориться, чтобы транзит российского газа в дальнейшем продолжался. Но этого не произошло.

Он думал, что удастся надавить на Украину. Этого не произошло. И теперь идет нестабильность его режима. Еще и оппозиционный лидер Словакии приехал в Киев. Известно, что позиция Фицо в Словакии достаточно нестабильна. Там коалиция "шатается" от 3-5 голосов,

– рассказал Семенюк.

Буквально от этих нескольких голосов зависит будущее режима Фицо. Поэтому вполне может произойти ситуация, что через некоторое время страну возглавит проевропейский кандидат.

Фицо попытается удержать режим, но вряд ли сможет увеличить поддержку. Страна зависима от дешевых энергоресурсов. Фицо будет вынужден повысить тарифы на отопление и электричество. Надо было раньше искать альтернативные пути. Когда уже сейчас идешь на рынок, то понятно, что цены будут высокими,

– подчеркнул Семенюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский упрекнул Роберта Фицо, что тот не ищет энергетической независимости от России.