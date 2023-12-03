Угрозы для Украины: на что направлена риторика Фицо и Орбана
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что после окончания войны России против Украины Словакия должна готовиться к нормализации отношений с Россией. Но Фицо и премьер Венгрии Виктор Орбан полезны как Кремлю, так и отдельным европейским странам.
Об этом 24 Каналу заявил политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что именно поэтому эти политики опасны. Он добавил, что это является элементом большого стратегического плана России.
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"Россия, проигрывая на поле боя, реализует эти информационно-психологические операции", – подчеркнул Осипенко.
Все потому, что война России против Украины многогранна и продолжается, в частности, в информационной сфере. Поэтому главные усилия Москвы направлены на то, чтобы взорвать единство и солидарность в ЕС и США насчёт поддержки Украины. А также – расшатать политическую ситуацию в Украине.
Орбан и Фицо выполняют задачи как раз в Европе. Возглавляют европейское направление. Некоторым странам Европейского Союза выгодно, что они создали такой "минисоюз" и блокируют планы ЕС насчёт поддержки Украины,
– убежден политолог-международник.
Все потому, что Европа неоднородна и некоторые страны сомневаются в том, нужна ли такая большая страна как Украина в Европейском Союзе. Однако они об этом не хотели бы говорить публично.
"Здесь пригодился Орбан и Фицо, которые вроде бы работают на Кремль, но они работают одновременно на недовольных внутри Европы", – сказал Руслан Осипенко.
Как угрожают Фицо и Орбан: смотрите видео
Боятся реформ
Когда Украина станет членом ЕС, например, будет перераспределение политического влияния в Европейском парламенте. Также будет распределение финансовых потоков. Дотаций могут не получить страны Юга Европы.
"Некоторые намекают на вопросы безопасности. Что, если принять Украину, то это – "мина замедленного действия" под европейским сообществом. "Россия придет довоевать и наткнемся на опасность", – отметил политолог-международник.
Также есть недовольство экономическими, логистическими и торговыми вопросами. Страны Центральной и Восточной Европы не готовы конкурировать с Украиной в этих сферах. Особенно говорится об аграрных вопросах. Именно поэтому Роберт Фицо и Виктор Орбан выполняют свою работу.
Осипенко считает, что европейские страны на самом деле боятся, что Украина зайдет в ЕС, и тогда придется его серьезно реформировать. В частности, экономику. Также надо будет изменять правила голосования, чтобы не было возможности блокирования. А еще – создавать новые структуры безопасности.
Риторика Фицо и Орбана
- Премьер Словакии заявил, что война России против Украины – это "замороженный конфликт". Поэтому, мол, её якобы нельзя завершить, если предоставлять украинской армии оружие. Роберт Фицо отметил, что страны должны начать переговоры.
- Тем временем парламент Словакии утвердил программу правительства, где предусмотрено прекращение военной помощи Украине.
- Премьер Венгрии считает, что вопрос членства Украины в Европейском Союзе следует отложить. Мол, переговоры о вступлении "не соответствуют" интересам его страны.
- Кроме того, Виктор Орбан в очередной раз сказал, что Украина якобы "не сможет" победить в войне Россию. Также он раскритиковал страны Запада за помощь украинской армии.