Угрозы для Украины: на что направлена риторика Фицо и Орбана

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что после окончания войны России против Украины Словакия должна готовиться к нормализации отношений с Россией. Но Фицо и премьер Венгрии Виктор Орбан полезны как Кремлю, так и отдельным европейским странам.

Об этом 24 Каналу заявил политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что именно поэтому эти политики опасны. Он добавил, что это является элементом большого стратегического плана России.

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"Россия, проигрывая на поле боя, реализует эти информационно-психологические операции", – подчеркнул Осипенко.

Все потому, что война России против Украины многогранна и продолжается, в частности, в информационной сфере. Поэтому главные усилия Москвы направлены на то, чтобы взорвать единство и солидарность в ЕС и США насчёт поддержки Украины. А также – расшатать политическую ситуацию в Украине.

Орбан и Фицо выполняют задачи как раз в Европе. Возглавляют европейское направление. Некоторым странам Европейского Союза выгодно, что они создали такой "минисоюз" и блокируют планы ЕС насчёт поддержки Украины,

– убежден политолог-международник.

Все потому, что Европа неоднородна и некоторые страны сомневаются в том, нужна ли такая большая страна как Украина в Европейском Союзе. Однако они об этом не хотели бы говорить публично.

"Здесь пригодился Орбан и Фицо, которые вроде бы работают на Кремль, но они работают одновременно на недовольных внутри Европы", – сказал Руслан Осипенко.

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Боятся реформ

Когда Украина станет членом ЕС, например, будет перераспределение политического влияния в Европейском парламенте. Также будет распределение финансовых потоков. Дотаций могут не получить страны Юга Европы.

"Некоторые намекают на вопросы безопасности. Что, если принять Украину, то это – "мина замедленного действия" под европейским сообществом. "Россия придет довоевать и наткнемся на опасность", – отметил политолог-международник.

Также есть недовольство экономическими, логистическими и торговыми вопросами. Страны Центральной и Восточной Европы не готовы конкурировать с Украиной в этих сферах. Особенно говорится об аграрных вопросах. Именно поэтому Роберт Фицо и Виктор Орбан выполняют свою работу.

Осипенко считает, что европейские страны на самом деле боятся, что Украина зайдет в ЕС, и тогда придется его серьезно реформировать. В частности, экономику. Также надо будет изменять правила голосования, чтобы не было возможности блокирования. А еще – создавать новые структуры безопасности.

Риторика Фицо и Орбана