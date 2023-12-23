Прокремлевский премьер Словакии сделал несколько очередных заявлений в пользу России. По словам Роберта Фицо, даже с деньгами и всем западным оружием Украине якобы не удастся победить Россию на поле боя.

Симпатик Владимира Путина утверждает, что скоро Москва начнет диктовать условия окончания войны. Интервью, где он озвучил такие мнения, опубликовало одно из германских изданий в пятницу, 22 декабря.

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Что Фицо наговорил об Украине

Глава правительства Словакии не верит, что военным путем Украина может одержать победу – одолеть Кремль на поле боя. Также он раскритиковал потенциальное контрнаступление ВСУ, заявив, что якобы наше войско на него не способно.

Я не верю в военное решение. Мы должны признать, что у Украины нет достаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна на никакое контрнаступление. Мы можем отправить все оружие мира, все деньги, но никогда не победим Россию на поле боя.

Как отмечает Фицо, не называя войну войной, именно в 2024 году, все якобы должны увидеть, что: "Условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия".

Словацкий премьер хоть и признает, что полномасштабное вторжение было нарушением международного права со стороны Кремля, но он также утверждает, что когда Киев был готов на мирное соглашение с Москвой, все якобы испортил Запад поставками вооружения.

Мы готовы помогать Украине – имею в виду гражданскую и гуманитарную помощь, но не военную, потому что наша военная помощь закончилась,

– добавил премьер-министр Словакии.

Российский след в Европе