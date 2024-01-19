Прикрывает Орбана: какие методы существуют против премьера Словакии

В ближайшие недели представители украинского правительства могут встретиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить все вопросы по реализации программы Ukraine Facility. А это, в частности, выделение ЕС финансовой помощи Украине в 50 миллиардов евро.

Фицо, как и венгерский премьер Виктор Орбан, ведет антиукраинскую политику и блокирует в ЕС решения по нашему государству. Это в разговоре с 24 Каналом обсудил политолог-международник Максим Яли.

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Зависимость от России

Максим Яли подчеркнул, что Фицо выполнил предвыборные обещания и прекратил помощь Украине. Впрочем, на уровне ЕС он пока этого не делал.

Пока он условно "прикрывает спину" Орбану, который как "троянский конь" Кремля действует в ЕС,

– отметил он.

Политолог объяснил, что Словакия и Венгрия хоть и небольшие страны, но они могут участвовать в голосованиях, имеют право вето и максимально пользуются этим. Кремль в свою очередь десятилетиями работал с ними, предоставляя всяческие преференции.

"Когда ЕС отказался от поставок российского газа, Словакия и Венгрия сохранили себе отдельные условия. Словакия крайне зависима от России в энергетическом секторе. Кремль это понимает и пытается использовать эту карту", – объяснил Яли.

Внутренние проблемы Словакии

Отметим, переговоры с Робертом Фицо анонсировал украинский глава правительства Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что программа Ukraine Facility предусматривает не только финансовую помощь, но и системную трансформацию Украины на пути в ЕС. Украина рассчитывает, что 1 февраля будет принято положительное решение.

"Нам нужно заранее нивелировать все риски, потому и ведется эта работа", – объяснил политолог.

Тем временем в Словакии прошел один из самых больших митингов против правительства. Побудила его правоохранительная реформа, которую предложил Фицо. В общем, премьер испытывает значительное давление общественности с тех пор, когда начал занимать свой пост.

"Там еще добавились и скандалы с коррупцией. Если здесь начнут копать оппозиционные политики и СМИ – это направление будет более перспективным, чтобы отвлечь внимание Фицо (от дел в ЕС – 24 Канал)", – добавил Яли.

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