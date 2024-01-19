Фицо, как и венгерский премьер Виктор Орбан, ведет антиукраинскую политику и блокирует в ЕС решения по нашему государству. Это в разговоре с 24 Каналом обсудил политолог-международник Максим Яли.
Смотрите также Угрозы для Украины: на что направлена риторика Фицо и Орбана
Зависимость от России
Максим Яли подчеркнул, что Фицо выполнил предвыборные обещания и прекратил помощь Украине. Впрочем, на уровне ЕС он пока этого не делал.
Пока он условно "прикрывает спину" Орбану, который как "троянский конь" Кремля действует в ЕС,
– отметил он.
Политолог объяснил, что Словакия и Венгрия хоть и небольшие страны, но они могут участвовать в голосованиях, имеют право вето и максимально пользуются этим. Кремль в свою очередь десятилетиями работал с ними, предоставляя всяческие преференции.
"Когда ЕС отказался от поставок российского газа, Словакия и Венгрия сохранили себе отдельные условия. Словакия крайне зависима от России в энергетическом секторе. Кремль это понимает и пытается использовать эту карту", – объяснил Яли.
Внутренние проблемы Словакии
Отметим, переговоры с Робертом Фицо анонсировал украинский глава правительства Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что программа Ukraine Facility предусматривает не только финансовую помощь, но и системную трансформацию Украины на пути в ЕС. Украина рассчитывает, что 1 февраля будет принято положительное решение.
"Нам нужно заранее нивелировать все риски, потому и ведется эта работа", – объяснил политолог.
Тем временем в Словакии прошел один из самых больших митингов против правительства. Побудила его правоохранительная реформа, которую предложил Фицо. В общем, премьер испытывает значительное давление общественности с тех пор, когда начал занимать свой пост.
"Там еще добавились и скандалы с коррупцией. Если здесь начнут копать оппозиционные политики и СМИ – это направление будет более перспективным, чтобы отвлечь внимание Фицо (от дел в ЕС – 24 Канал)", – добавил Яли.
Какую политику ведет Фицо: последние новости
- В конце декабря Роберт Фицо сделал очередное пророссийское заявление. Он сказал, мол, даже с деньгами и всем западным оружием Украина не победит Россию. Он добавил, что Словакия готова оказывать гуманитарную и гражданскую помощь, но не военную – она кончилась.
- Фицо также пытался оправдать полномасштабную войну России против Украины. Он заговорил о "гарантиях безопасности" для страны-агрессора. На это ответил украинский дипломат.
- ЕС сейчас заинтересован в том, чтобы сместить "слуг Путина" раз и навсегда, считают политологи. А стратегия отношений со Словакией должна быть такой же, как и с Венгрией.