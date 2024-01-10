Политолог Николай Давыдюк сказал 24 Каналу, что Украине не стоит тратить усилия на дипломатическую работу со Словакией. По его мнению, Фицо отдал "ключи от демократии" и государственность своей страны России.
Читайте также У Орбана неожиданно ответили по поводу его возможного председательства в Евросовете
Словакию ждет судьба Венгрии
Роберт Фицо не контролирует свою страну, по словам политолога. Он на волне, накаченной из Кремля, смог вернуться в кресло премьера Словакии.
Я не уверен в том, что это очень длинная история. Сейчас возникают вопросы об отставке правительства и проведении внеочередных парламентских выборов. Более того, сейчас у Венгрии на полгода могут забрать возможность председательствовать в Европейском Союзе, ведь она будет подыгрывать России. Аналогичная история может ждать и Словакию,
– отметил политолог.
Он предположил, что Европейский Союз сейчас заинтересован в том, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, и сместить этих "слуг Путина", а также избавиться от внешнего управления отдельно взятыми странами.
Что касается Соединенных Штатов, то они, начиная со Второй мировой войны, отвечают за безопасность в Европе. Поэтому не стоит Словакии поднимать эту тему, ведь именно США "принесли" ее на руках в Евросоюз и НАТО.
"Стратегия отношений со Словакией должна быть такой же, как и с Венгрией: хотите договориться с Орбаном, говорите напрямую с Германией, она знает, на какие рычаги "нажать и добиться результата", – уверен Николай Давидюк.
Больше о скандальных заявлениях Роберта Фицо
- Премьер Словакии еще во время избирательной кампании в парламент, по результатам которой он занял премьерское кресло, заявлял о прекращение поддержки Киева со стороны Братиславы.
- Став во главе правительства, он "сдержал" свое обещание: 14-й пакет военной помощи Украине стоимостью 40,3 млн евро, был заблокировано правительством Фицо. Пакет был подготовлен предыдущим руководством Министерства обороны Словакии. В то же время Фицо отметил, что продолжит предоставлять Украине гуманитарную поддержку.
- Также Фицо во время встречи с премьером Чехии Петром Фиалой отметил, что хотел бы, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров, однако, как этого добиться, он не объяснил.
- Кроме того, премьер Словакии после встречи с послами США и России подчеркнул, что следует готовиться к нормализации отношений между Словакией и Россией. Он снова отметил поддержку мирного решения войны России против Украины.