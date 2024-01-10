Политолог Николай Давыдюк сказал 24 Каналу, что Украине не стоит тратить усилия на дипломатическую работу со Словакией. По его мнению, Фицо отдал "ключи от демократии" и государственность своей страны России.

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Словакию ждет судьба Венгрии

Роберт Фицо не контролирует свою страну, по словам политолога. Он на волне, накаченной из Кремля, смог вернуться в кресло премьера Словакии.

Я не уверен в том, что это очень длинная история. Сейчас возникают вопросы об отставке правительства и проведении внеочередных парламентских выборов. Более того, сейчас у Венгрии на полгода могут забрать возможность председательствовать в Европейском Союзе, ведь она будет подыгрывать России. Аналогичная история может ждать и Словакию,

– отметил политолог.

Он предположил, что Европейский Союз сейчас заинтересован в том, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, и сместить этих "слуг Путина", а также избавиться от внешнего управления отдельно взятыми странами.

Кстати говоря. Роберт Фицо написал статью в словацкое издание Pravda, в которой раскритиковал стратегию Запада по отношению к Украине. Также он отметил, что западные страны "ошиблись в оценке ситуации в России". Премьер Словакии подчеркнул, что Украина якобы "полностью зависима от финансовой помощи Запада".

Что касается Соединенных Штатов, то они, начиная со Второй мировой войны, отвечают за безопасность в Европе. Поэтому не стоит Словакии поднимать эту тему, ведь именно США "принесли" ее на руках в Евросоюз и НАТО.

"Стратегия отношений со Словакией должна быть такой же, как и с Венгрией: хотите договориться с Орбаном, говорите напрямую с Германией, она знает, на какие рычаги "нажать и добиться результата", – уверен Николай Давидюк.

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