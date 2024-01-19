Фіцо, як і угорський прем'єр Віктор Орбан, веде антиукраїнську політику та блокує в ЄС рішення щодо нашої держави. Це у розмові з 24 Каналом обговорив політолог-міжнародник Максим Ялі.

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Залежність від Росії

Максим Ялі підкреслив, що Фіцо виконав свої передвиборчі обіцянки і припинив допомогу Україні. Утім, на рівні ЄС він поки на це не зазіхав.

Поки він умовно "прикриває спину" Орбану, який, як "троянський кінь" Кремля діє в ЄС,

– зазначив він.

Політолог пояснив, що Словаччина та Угорщина хоч і невеликі країни, але вони можуть брати участь в голосуваннях, мають право вето і максимально цим користуються. Кремль у свою чергу десятиріччями працював з ними, надаючи усілякі преференції.

"Коли ЄС відмовився від постачань російського газу, Словаччина та Угорщина зберегли собі окремі умови. Словаччина вкрай залежна від Росії в енергетичному секторі. Кремль це розуміє і намагається використати цю карту", – пояснив Ялі.

Внутрішні проблеми Словаччини

Зазначимо, переговори з Робертом Фіцо анонсував український очільник уряду Денис Шмигаль. Він підкреслив, що програма Ukraine Facility передбачає не лише фінансову допомогу, але "й системну трансформацію України на шляху до ЄС". Україна розраховує, що 1 лютого буде прийняте позитивне рішення.

"Нам треба заздалегідь нівелювати усі ризики, тому і ведеться ця робота", – пояснив політолог.

Тим часом у Словаччині пройшов один з найбільших мітингів проти уряду. Спричинила його правоохоронна реформа, яку запропонував Фіцо. Загалом, прем'єр зазнає значного тиску громадськості відтоді, коли почав обіймати свою посаду.

"Там ще додалися й скандали з корупцією. Якщо тут почнуть копати опозиційні політики і ЗМІ – цей напрямок буде більш перспективним, щоб відволікти увагу Фіцо (від справ у ЄС – 24 Канал)", – додав Ялі.

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