Фицо обещает ветировать вступление Украины в НАТО и пугает началом третьей мировой войны
Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что будет выступать против возможного членства Украины в НАТО. Политик заявил, что будет пользоваться своим правом вето.
Соответствующее заявление премьер-министр Словакии сделал в интервью InfoVojna. Он также предположил, к чему, по его мнению, может привести членство Украины в Альянсе, пишет 24 Канал.
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Что сказал Фицо о вступлении Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии заявил, что он будет пользоваться правом вето на решение вступления Украины в Альянс до тех пор, пока имеет "возможность влиять на словацкую политическую сцену".
Неудивительно, что партия, составляющая большинство в словацком правительстве, не согласится с членством Украины в НАТО, ведь это было бы началом третьей мировой войны,
– заявил Роберт Фицо.
Он добавил, что якобы верит, что "этого никогда не произойдет". Кроме того, Фицо считает, что для присоединения нашей страны к Европейскому Союзу понадобятся годы. Он ведь не против евроинтеграции Украины, если она выполнит все условия.
"Если для того, чтобы поддержать Украину, нужно было сделать такой переоцененный политический жест – я не имею с этим проблем… Но она должна выполнить все условия", – подытожил словацкий политик.
Что этому предшествовало
- Осенью 2023 года на парламентских выборах в Словакии победила пророссийская партия Smer-SD. Ее возглавляет Роберт Фицо, который обещал прекратить военную помощь Украине и стремится к мирным переговорам.
- Словацкий премьер уверял, что Братислава будет сосредоточена на гуманитарной помощи Украине. В частности, в конце октября 2023 года он заявил главе Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, что новое правительство Словакии не будет поддерживать Украину в военном плане и сосредоточится только на гуманитарной помощи.
- В конце ноября 2023 года политик призвал готовиться к нормализации словацко-российских отношений и период после окончания войны в Украине. Фицо назвал своим приоритетом защиту и продвижение словацких национальных интересов, которые должны быть реализованы. По мнению политика, они подразумевают поддержку мирных инициатив, а не войны в Украине.
- Роберт Фицо неоднократно распространял пророссийские нарративы. В частности, политик заявлял, что якобы "Украина и Россия лучше вести переговоры в течение следующих десяти лет, чем убивать друг друга". Хотя военные говорят – на самом деле Кремль будет только накапливать силы, чтобы снова атаковать наше государство.