Украина потеряет треть своей территории, когда Трамп договорится с Путиным, – Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным Украина может потерять треть своей территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Фицо в эфире "Словацкого радио".

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Что Фицо заявил об Украине и войне

Роберт Фицо объяснил, что в апреле 2022 года мирное соглашение уже якобы "было на столе". Однако тогда, по его словам, Украина не подписала документ под давлением западных политиков и дипломатов.

Теперь словацкий премьер убежден, что Украина имеет катастрофические перспективы из-за войны.

Треть территории Украины будет под контролем России, Украина никогда не будет членом НАТО. И когда я в последнее время слушаю заявления многих политиков, видно, что Украина будет иметь огромные проблемы со вступлением в Европейский Союз,

– сказал Фицо.

Политик также отказался комментировать, когда состоится следующее заседание правительств Словакии и Украины, однако отметил, что подготовка продолжается.

Напомним, на днях Дональд Трамп призвал Россию завершить войну в Украине, пригрозив иначе ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. Он пригрозил Путину, что "дальше будет только хуже".