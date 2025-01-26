Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Фіцо в етері "Словацького радіо".

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Що Фіцо заявив про Україну та війну

Роберт Фіцо пояснив, що в квітні 2022 року мирна угода вже нібито "була на столі". Однак тоді, за його словами, Україна не підписала угоду під тиском західних політиків та дипломатів.

Тепер словацький прем'єр переконаний, що Україна має катастрофічні перспективи через війну.

Третина території України буде під контролем Росії, Україна ніколи не буде членом НАТО. І коли я останнім часом слухаю заяви багатьох політиків, видно, що Україна матиме величезні проблеми зі вступом до Європейського Союзу,

– сказав Фіцо.

Політик також відмовився коментувати, коли відбудеться наступне засідання урядів Словаччини та України, однак зазначив, що підготовка триває.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні, пригрозивши інакше ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Він пригрозив Путіну, що "далі буде тільки гірше".