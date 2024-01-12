Фицо заявил о "гарантиях безопасности" для России: его поставил на место украинский дипломат

Словацкий премьер Роберт Фицо заговорил о том, что России нужны "гарантии безопасности" и попытался оправдать полномасштабное вторжение. Украинский дипломат поставил его на место.

Итак, в колонке для словацкого издания Роберт Фицо поделился своими соображениями. В ней он признал, что Россия нарушила международное право, когда применила "военную силу без международного мандата". В то же время он оправдывал действия Москвы.

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Фицо оправдывает Кремль

Словацкий премьер считает, что ошибочно "черно-белое видение" ситуации. Он попытался оправдать боевые действия в 2014 году. Мол, россияне начали ее из-за якобы "притеснения русскоязычных" в нашей стране. Также он повторил популярный тезис российской пропаганды, что Украина находится под тотальным влиянием США.

По словам политика, нарушение международного права Россией Запад воспринял как возможность поставить на колени страну-агрессора. И что мир решил поставлять Украине "кучу оружия, миллиарды долларов, нагружать Россию массированными санкциями, атаковать основные российские минеральные ресурсы".

Роберт Фицо уверен, что в мире до последнего будут ожидать, что "украинский солдат принесет ему главу российского медведя на тарелочке в виде истощенной в военном плане экономически разрушенной, международно изолированной и внутренне политически взорванной России".

В колонке он признался, что не из тех политиков страны, которые радуются, что из России делают врага в Словакии. По его мнению, Запад ошибся в оценке ситуации в России. И это, подчеркивает он, его "шокирует".

Украина не способна на полноценное военное контрнаступление, она стала полностью зависима от финансовой помощи Запада с непредсказуемыми последствиями для украинцев в ближайшие годы,

– утверждает Фицо.

Он заявил, что военного разрешения ситуации нет. Фицо добавил, что хочет, чтобы "славяне перестали воевать друг с другом по геополитическим причинам, как с американской, так и с российской стороны".

Заговорил о "гарантиях безопасности" для России

По словам Фицо, в "гарантиях безопасности" нуждается Россия. В то же время, добавил он, у нашего государства есть право двигаться по своему суверенному, а не продиктованному пути.

Он также заверил, что Россия начала полномасштабное вторжение против нашего государства, якобы "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины по вступлению в НАТО".

Если она видит себя в ЕС, пусть получит этот шанс, если выполнит условия. Мы будем рады помочь,

– заверил в колонке глава словацкого правительства.

Резко на слова Роберта Фицо отреагировал посол Украины в Словакии Мирослав Кастран. Он подчеркнул, что Киев не провоцировал Москву никоим образом. А еще напомнил, что Братислава в 2004 году стала частью Североатлантического союза.

Посол резко отреагировал

Свою реакцию на колонку Роберта Фицо Мирослав Кастран оставил в фейсбуке. Он подчеркнул, что размышления словацкого премьера ошибочны.

Россия – это безусловный агрессор, которого необходимо совместными усилиями остановить и привлечь к ответственности. А Украина – жертва российской агрессии,

– подчеркнул посол.

По его словам нарушение международного права – слишком мягкая формулировка, чтобы описать все ужасы, которые на украинскую землю принесла Россия 24 февраля 2022 года.

Кастран подчеркнул, что словацкий премьер пытался оправдать действия страны-агрессора, совершившей много военных преступлений. Он подчеркнул, что со стороны Украины не было никакой угрозы для России, которая является ядерным государством площадью 17 миллионов квадратных километров.

Дипломат также отреагировал на желание Украины стать частью НАТО. Он напомнил, что Словакия в свое время, как и другие государства Восточной Европы, стала частью военного блока.

Но не потому, чтобы совместно угрожать России, а именно наоборот: чтобы в Альянсе получить гарантии безопасности от самой России,

– подчеркнул Кастран.

Обратим внимание, что 11 января во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Украина стремилась бы увидеть реальный шаг со стороны НАТО. Речь идет о таком, который приближал бы нашу страну к Альянсу.