Филарет должен был возглавить Российскую церковь и стать патриархом Московским
В 1990 году бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет мог возглавить РПЦ, но этому помешал КГБ, правда политбюро готовило именно его кандидатуру.
Об этом патриарх рассказал в комментарии ТСН.
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По его словам, тогда в Советском Союзе выбирали ставленников КГБ и политбюро, а оформляли все это посредством поместного собора, на котором участвовали епископы, представители духовенства, монастырей, духовных учебных заведений и миряне. Как подчеркнул священнослужитель, они голосовали, но уже знали, за кого надо голосовать.
И вот, когда в 1990 году умер патриарх Пимен (патриарх Московский и всея Руси в 1971-90 годах – 24 канал), меня избрали на синоде местоблюстителем. И это избрание было для членов синода и для власти неожиданным. Почему неожиданным – ведь в КГБ уже был избран митрополит Ленинградский Алексий, а тут неожиданно на священном синоде меня избрали местоблюстителем. А тот, кто становился местоблюстителем, автоматически становился патриархом Московским и всея Руси. И на соборе архиерейском я почувствовал, что я – нежелательное лицо на московском престоле. И когда так, что меня не выбрали, потому что было уже подготовлено другое. Я спокойно это воспринял, без всякого волнения,
– вспомнил Филарет.
Также он отметил, что мог стать Московским патриархом, если бы не подписал обращение постоянных членов Синода к первому и последнему президенту СССР Горбачеву.
"Произошло следующее – члены синода узнали через КГБ, что председатель совета по делам религии Харчев хочет их всех из синода исключить, кроме меня. Постоянные члены синода обратились ко мне, чтобы я подписал обращение к Горбачеву об увольнении Харчева. Политбюро не хотело его увольнять, а КГБ наоборот было против него, и это тянулось очень долго. Я подписал, и поскольку обратился весь синод, было уже тяжело на это не реагировать, его сняли. Когда впоследствии я с Харчевым встречался, он спрашивал меня, почему я подписал обращение об его увольнении. Я сказал – подписал потому, что Вы нарушаете церковные каноны, а я не могу пойти против церковной традиции. Он тогда мне сказал – мы же готовили вас на патриарха Московского. То есть, политбюро готовило меня, а КГБ – митрополита Алексия. Я мог бы стать патриархом Московским, если бы не подписал обращение. Как мне сказал Харчев, это бы письмо без моей подписи рассматривалось бы как бунт синодалов против патриарха. А поскольку подписи были от всех, то рассматривалось оно как общая позиция", – отметил экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Кроме того, патриарх убеждает, что с КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата.
"Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такой, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы даже назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать с КГБ. Если вы выступаете против решения КГБ, то епископа вы поставить можете, но его не зарегистрируют и он не будет иметь епархии. Тогда еще существовала регистрация не только епископов, но и каждого священника. Без регистрации никто не имел права служить. Или вы выполняете требования власти – или вы не будете существовать", – рассказал Филарет.
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Также он утверждает, с тех пор, как Украина стала независимым государством, никакого вмешательства СБУ нет.
"Мы общаемся. Но ничего не согласовываем. Между КГБ и СБУ существует колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать все, что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится", – подытожил отец Украинской церкви.
Напомним, ранее Филарет рассказывал, что ему как предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата в свое время поступали предложения вернуться к Русской православной церкви.
Кто такой Филарет?Это третий предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (1995 – 2018). Его настоящее имя – Михаил Денисенко. Родился он 23 января 1929 года в Донецкой области.
Является выпускником Московской духовной семинарии Русской православной церкви. В 1950 году принял монашество. В 1992 году принял участие в восстановлении автокефалии – Украинской православной церкви Киевского патриархата.
В 1997 году Московская патриархия по политическим мотивам наложила на него анафему. Хотя, по словам самого Филарета, анафема налагается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов, зато он "ничего этого не делал, поэтому претензий с этой стороны быть не может". 11 октября 2018 года Вселенский патриархат снял анафему как с Филарета, так и с предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.
Филарет обвиняет РПЦ в нарушении законов. Как отмечает он, Москва незаконно к себе присоединила Украинскую, Грузинскую, Молдовскую и церкви стран Балтии. В марте 2013 года от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата призвал украинцев и поляков к взаимному прощению за трагедию польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны. Также известно, что он имел неплохие отношения с бывшим главой УГКЦ Любомиром Гузаром.