Филарет должен был возглавить Российскую церковь и стать патриархом Московским

В 1990 году бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет мог возглавить РПЦ, но этому помешал КГБ, правда политбюро готовило именно его кандидатуру.

Об этом патриарх рассказал в комментарии ТСН.

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По его словам, тогда в Советском Союзе выбирали ставленников КГБ и политбюро, а оформляли все это посредством поместного собора , на котором участвовали епископы, представители духовенства, монастырей, духовных учебных заведений и миряне. Как подчеркнул священнослужитель, они голосовали, но уже знали, за кого надо голосовать.

И вот, когда в 1990 году умер патриарх Пимен (патриарх Московский и всея Руси в 1971-90 годах – 24 канал), меня избрали на синоде местоблюстителем. И это избрание было для членов синода и для власти неожиданным. Почему неожиданным – ведь в КГБ уже был избран митрополит Ленинградский Алексий, а тут неожиданно на священном синоде меня избрали местоблюстителем. А тот, кто становился местоблюстителем, автоматически становился патриархом Московским и всея Руси. И на соборе архиерейском я почувствовал, что я – нежелательное лицо на московском престоле. И когда так, что меня не выбрали, потому что было уже подготовлено другое. Я спокойно это воспринял, без всякого волнения,

– вспомнил Филарет.

Также он отметил, что мог стать Московским патриархом, если бы не подписал обращение постоянных членов Синода к первому и последнему президенту СССР Горбачеву.

"Произошло следующее – члены синода узнали через КГБ, что председатель совета по делам религии Харчев хочет их всех из синода исключить, кроме меня. Постоянные члены синода обратились ко мне, чтобы я подписал обращение к Горбачеву об увольнении Харчева. Политбюро не хотело его увольнять, а КГБ наоборот было против него, и это тянулось очень долго. Я подписал, и поскольку обратился весь синод, было уже тяжело на это не реагировать, его сняли. Когда впоследствии я с Харчевым встречался, он спрашивал меня, почему я подписал обращение об его увольнении . Я сказал – подписал пото му, что Вы нарушаете церковные каноны, а я не могу пойти против церковной традиции. Он тогда мне сказал – мы же готовили вас на патриарха Московского . То есть, политбюро готовило меня, а КГБ – митрополита Алексия. Я мог бы стать патриархом Московским, если бы не подписал обращение. Как мне сказал Харчев, это бы письмо без моей подписи рассматривалось бы как бунт синодалов против патриарха. А поскольку подписи были от всех, то рассматривалось оно как общая позиция", – отметил экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Кроме того, патриарх убеждает, что с КГБ имели контакты все без исключения архиереи Московского патриархата.

"Не было архиерея, который не был бы в контактах с КГБ, потому что сама система была такой, что невозможно было иначе управлять церковью. Для того, чтобы даже назначить епископа, кандидатуру надо было согласовать с КГБ. Если вы выступаете против решения КГБ, то епископа вы поставить можете, но его не зарегистрируют и он не будет иметь епархии. Тогда еще существовала регистрация не только епископов, но и каждого священника. Без регистрации никто не имел права служить. Или вы выполняете требования власти – или вы не будете существовать", – рассказал Филарет.

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Также он утверждает, с тех пор, как Украина стала независимым государством, никакого вмешательства СБУ нет.

"Мы общаемся. Но ничего не согласовываем. Между КГБ и СБУ существует колоссальная разница. Тогда мы не могли ничего без решения спецслужб делать, а теперь мы можем делать все , что считаем нужным, даже если это СБУ не нравится", – подытожил отец Украинской церкви.

Напомним, ранее Филарет рассказывал, что ему как предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата в свое время поступали предложения вернуться к Русской православной церкви.