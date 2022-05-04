Филатов сообщил об обстрелах прямо в центре Днепра

Российские оккупанты обстреливают центр Днепра. Людей просят оставаться в укрытиях.

Обстрел прямо по центру Днепра

Об обстрелах сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. Он добавил, что следует ожидать официальной информации от областной военной администрации.

Внимание Всем в укрытие: почти по всей территории Украины воздушная тревога

Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации. Нелюди, ублюдки,

– подчеркнул Филатов.

По состоянию на 20.00 почти во всех украинских областях объявили воздушную тревогу, в частности в Днепре.

Оккупанты обстреляли железную дорогу в Днепре

Сначала появилось сообщение о взрывах в Днепре. Затем об обстрелах в центре, впоследствии сообщили об обстреле железной дороги.

Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим после окончания воздушной тревоги,

– сообщили в управлении железной дороги.

Россияне обстреливали Днепр и раньше. 1 мая вражеский огонь накрыл села в Синельниковском районе. Утром 29 апреля били по поселкам Большая Костромка и Марьянское.

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