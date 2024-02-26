"Мы связали украинцам руки": американский генерал рассказал, от чего зависит конец войны

Украина должна быть изобретательной, ведь ее ресурсы значительно меньше. А Запад должен наконец выбраться из-под влияния российских энергоносителей и отказаться торговать с агрессором.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал США Филип Бридлав оценил ситуацию с международной помощью Украине. Также он прокомментировал решение Дании передать всю свою артиллерию Украине.

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Путин уже делает следующие шаги

Если Украина не выстоит, очевидно, что Путин будет чувствовать себя увереннее. Он уже вмешивается в дела других двух государств. Мы видим действия, которые мы называем гибридными действиями или действиями "серой зоны", которые уже применяются и в Грузии, и в Молдове. И поэтому нам не нужно ждать, когда Путин сделает какие-то следующие шаги. Он уже их делает. Важно, чтобы демократии западного мира остановили Путина на том этапе, на котором он находится,

– сказал генерал.

Он добавил: "Крах Украины был бы огромной проблемой для Европы. Украина является большой частью европейской экономики и, откровенно говоря, мировой экономики, особенно когда речь идет о продовольствии, зерне и так далее".

Американский генерал о поддержке Украины от США

Бридлав заверил: Америка хочет больше поддерживать наше государство, но этот вопрос полностью политизирован.

"Одна сторона пытается использовать эту помощь для того, чтобы склонить другую сторону к определенным действиям, которых она всегда хотела. И, к сожалению, вопрос, который должен быть полностью отделен от политики, полностью втянут в нее. Поэтому, как только эти, другие, политические вопросы будут решены, я верю, что мы увидим, как Америка вернется к тому, чего на самом деле хочет почти весь наш Конгресс, а именно: не допустить, чтобы Путин захватил еще один большой кусок Украины и потом просил о мире", – пояснил он.

Как блок, Европа сейчас дает больше помощи Украине, чем США, поэтому Америка должна активизироваться.

Также, по словам генерала, правительство Дании приняло важное решение об артиллерии. Но есть, например, нейтральная Швейцария и Израиль, который против передачи своей военной техники. Эти страны могут изменить свое мнение относительно помощи Украине, но могут и не изменить.

"Я верю, что они поступят мудро, поняв необходимость остановить мировую сверхдержаву от накопления войск и вторжения на территорию своих соседей", – сказал Бридлав.

В какой технике нуждается Украина

Прямо сейчас есть насущная потребность в боеприпасах. То есть речь об артиллерийских снарядах и запасных артиллерийских установках. А уже потом можно говорить о дальнобойном оружии и ПВО.

Меня всегда спрашивают, что нужно украинцам? И это никогда не бывает что-то одно. Ни один яркий, блестящий объект не изменит эту войну. Даже F-16. Это комплекс оружия. И я говорю людям просто: мы должны дать Украине то, что мы сами взяли бы туда, если бы пошли воевать. Мы должны дать Украине то же самое. Мы не должны просить Украину противостоять мировой сверхдержаве без оборудования,

– подчеркнул генерал.

По его мнению, нанести удары на большое расстояние поможет ракета ATACMS.

"Вы должны иметь возможность нанести удар по России до того, как она выйдет на поле боя, пока она накапливает свои войска, свои линии снабжения, свои склады. Наконец, вы должны разрушить Керченский мост", – уверен Бридлав.

Если Украина сможет наносить удары по России на всю глубину ее военных возможностей и военной мощи, то Россия не сможет быстро продвигаться на линии фронта.

Кто может повлиять на завершение войны

Эта война закончится именно так, как решат западные политики. Если мы дадим Украине то, что ей нужно для победы, она сможет победить и она победит. (...) Если Запад не даст Украине того, что ей нужно для победы, то либо Украина потерпит поражение, либо Украина будет вынуждена пойти на мир, по которому она отдаст больше земли ценой большего количества солдат и жертв среди гражданского населения,

– жестко высказался американский генерал.

Он уверен: если в 2024 году страны Запада решат "дать Украине то, что ей нужно для победы, то этот год станет годом, когда ситуация начнет меняться к лучшему". В противном случае продолжатся "тяжелые испытания для украинских сил".

Как Запад связал руки Украине

Филипп Бридлав убежден, что наше государство должно быть изобретательным, ведь противостоит гораздо большему противнику. Поэтому нам важно разумно использовать те ограниченные ресурсы, которые у нас есть.

Однако Запад боится, что Россия нанесет ядерный удар. Поэтому ряд стран не предоставляет дальнобойные ракеты. А тем временем Россия ничем не ограничена и бьет по Украине из всех уголков, получая прямую помощь от Ирана и Кореи, а также обходя санкции.

"Таким образом, мы буквально связали Украине руки за спиной. Нам нужно это изменить и наконец прекратить покрывать Россию и ее союзников", – подытожил американский генерал.

