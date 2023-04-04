Вблизи Китая: правительство Филиппин разрешило США использовать свои военные базы
Источник:NHK
Филиппинское правительство согласилось, чтобы США использовали 4 военные базы страны. Они расположены с Тайваньским проливом.
Таким образом Филиппины и США планируют противодействовать агрессиям Китая. Детальнее об этом – рассказываем дальше в материале 24 Канала.
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Попытка сдержать эскалацию военной деятельности Китая в регионе
Офис президента Филиппин объявил, что дает разрешение Штатам на использование 4 военных баз в стране. Как отметили, это было сделано с целью укрепления противодействия Китаю.
Заметим, что большинство этих баз расположены недалеко от Тайваньского пролива. Речь идет о военно-морской базе, армейской базе и гражданском аэропорту, которые расположены на севере острова Лусон. А также об объектах на острове у южного побережья западной провинции Палаван.
Расширение американского военного присутствия на Филиппинах рассматривается как попытка обеих стран усилить сдерживание от эскалации китайской военной активности в регионе.
– отметили в издании.
Впрочем, не все филиппинские лидеры приветствуют увеличение количества американских войск в стране. Они, прежде всего, обеспокоены, что могут быть вовлечены в противостояние Китая и США.
В частности, губернатор Кагаяна выступает категорически против размещения американских войск в провинции. Несмотря на это, в администрации президента заявили, что эти локации "пригодны и взаимовыгодны". Также добавляют, что объекты будут использоваться для гуманитарных операций в случае крушения.
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Китай готовится к войне
- Недавно Си Цзиньпин заявил, что Китай готовится к войне. В то же время правительство КНР заявило о значительном увеличении оборонного бюджета страны.
- Об этом ранее заявили мировые СМИ. Кроме того, по их данным Китай планирует сделать государство менее зависимым от иностранного импорта зерна.
- В последнее время напряжение между Китаем и США возросло. Мировые эксперты предполагают, что КНР действительно может начать войну с Тайванем.
- Об этом свидетельствует и то, что за последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива, а также новые офисы "Мобилизации национальной обороны" по всей территории страны.