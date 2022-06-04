Финальным аккордом войны станет трибунал для Путина, – Украина в Совбезе ООН

За 100 дней войны Кремль так и не достиг главной цели – покорения Украины. Сейчас очевидно, что Россия испытывает как экономический, так и демографический кризис и в финале стране-агрессору все равно придется сдаться. После этого преступники должны предстать перед трибуналом.

Об этом заявила украинская делегация в Организации Объединенных Наций. С исчерпывающей речью на открытых дебатах Совета Безопасности выступил советник постоянного представителя Украины в ООН Сергей Дворник, сообщает 24 канал.

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Украина ожидает создания трибунала для российской верхушки

Дворник начал речь с напоминания, что полномасштабное вторжение является продолжением захватнических действий России, которое она начала еще 8 лет назад, оккупировав Крым и часть территорий Донецкой и Луганской областей. Это укрепило Украину и сегодня, по словам советника, мы защищаем не только независимость государства, но и безопасность всей Европы, даже больше – всего демократического мира.

Каждый день наши защитники ценой собственной жизни дают решительный отпор военной машине России и борются за свободу и мирное будущее для всего континента.

– подчеркнул он.

Впрочем, наши ресурсы исчерпываются. И, чтобы остановить преступления России, последовательная поддержка Украины должна продолжаться. По словам Дворника, партнеры Украины прежде всего должны:

усилить санкционное давление против России,

увеличить объемы необходимого вооружения для ВСУ,

предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

В то же время, МИД Украины призвал международное сообщество поддержать создание Специального Трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины. Советник постпреда Украины в ООН считает, что российские преступники должны предстать перед трибуналом так, как это было с руководством нацистской Германии.

Такой трибунал станет последним аккордом войны для Путина, Шойгу, Герасимова, Лаврова и других российских военных преступников. После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всему украинскому народу ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражение, которое станет победой всего цивилизованного мира,

– говорится в речи.

Дворник подчеркнул, что победа Украины в войне станет толчком к обновлению общей архитектуры мировой безопасности и созданию действенных механизмов, которые сделали бы невозможным повторение как российской, так и любой другой международной агрессии.

Советник постпредства Украины при ООН о преступлениях россиян

Дворник рассказал, что только в Киевской области после деоккупации региона обнаружено 1 200 тел убитых мирных жителей. При этом пока невозможно подсчитать число жертв среди гражданского населения в Мариуполе.

Однако ясно, что убиты десятки тысяч,

– отметил он.

По словам дипломата, ежедневно в Украине фиксируют около 200 – 300 военных преступлений. С начала вторжения их количество превысило 15 тысяч случаев нарушений.

Дворник напомнил, что следственные органы зарегистрировали 1 042 уголовных производства по фактам преступлений, совершенных против детей во время вторжения. По состоянию на 3 июня погиб по меньшей мере 261 ребенок. Еще 145 – пропали без вести. Подводя итог сказанному, дипломат отметил, что наше государство будет продолжать бороться за безопасное и быстрое возвращение более 230 тысяч украинских детей, насильственно депортированных в Россию.

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