Суд обязал Трампа возобновить финансирование USAID

Суд США отменил указ Трампа о замораживании финансирования USAID, обязав возобновить помощь иностранным организациям. Это первое решение, которое касается приостановки финансирования программ на 90 дней.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. В США федеральный суд отменил указ Дональда Трампа о замораживании финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) и обязал восстановить его.

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USAID должно возобновить финансирование

Это первое такое решение, которое касается прекращения финансирования программ иностранной помощи.

Судья Амир Али принял решение по иску двух организаций – Коалиции в защиту вакцин против СПИДа и Глобального совета по здравоохранению, обвинив Трампа в нанесении "масштабного вреда" зарубежным организациям.

Решение суда запрещает представителям администрации Трампа выполнять приказы об ограничении помощи иностранным проектам. Решение касается только контрактов, которые действовали до 20 января, когда Трамп подписал указ о замораживании иностранной помощи.

К слову, ранее Трамп заморозил финансирование USAID на 90 дней для аудита, что привело к остановке выплат по программам агентства, кроме гуманитарных миссий.