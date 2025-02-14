Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Associated Press. У США федеральний суд скасував указ Дональда Трампа про заморожування фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та зобов'язав відновити його.

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USAID має відновити фінансування

Це перше таке рішення, яке стосується припинення фінансування програм іноземної допомоги.

Суддя Амір Алі прийняв ухвалу на позов двох організацій – Коаліції на захист вакцин проти СНІДу та Глобальної ради з охорони здоров'я, звинувативши Трампа у завданні "масштабної шкоди" закордонним організаціям.

Рішення суду забороняє представникам адміністрації Трампа виконувати накази про обмеження допомоги іноземним проєктам. Рішення стосується лише контрактів, які діяли до 20 січня, коли Трамп підписав указ про заморожування іноземної допомоги.

До слова, раніше Трамп заморозив фінансування USAID на 90 днів для аудиту, що призвело до зупинення виплат за програмами агентства, окрім гуманітарних місій.