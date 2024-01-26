"Ядерный вариант" наказания: что будут делать в ЕС, если Орбан снова заблокирует деньги для Украины
Источник:Politico
Европейские лидеры рассматривают "ядерный вариант" наказания Венгрии, если та заблокирует передачу Украине средств. Речь идет о лишении права голоса в Евросоюзе.
Изгнание Будапешта из процесса голосования ЕС больше не является невозможным выходом из ситуации. Подобные действия станут возможными в случае наложения вето на передачу 50 миллиардов Украине.
Смотрите также 10 миллиардов для Орбана – ошибка Урсулы․ Как Венгрия снова может шантажировать ЕС и Украину?
"Ядерный вариант" против Орбана
На следующей неделе европейские лидеры планируют утвердить жизненно важную помощь для Украины в виде 50 миллиардов евро. После мягкого подхода к Венгрии в течение лет, дипломаты начали подавать сигналы, что готовы к "ядерному варианту".
Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы применить против Венгрии 7 статью, которая предусматривает приостановление ее права голоса относительно решений ЕС.
Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение (о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины – 24 Канал) на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии прав голоса может стать реальным вариантом,
– сказал один дипломат ЕС.
Европейские лидеры также стремятся демонстрировать постоянную поддержку на фоне неоднозначности в помощи от США. В то же время, по данным издания, некоторые страны Центральной и Восточной Европы опасаются применения статьи 7, поскольку считают, что в будущем сами могут столкнуться с подобной проверкой по вопросам верховенства права.
Кроме этого, до сих пор остается неопределенной позиция Словакии.
Передача Украине 50 миллиардов
- Виктор Орбан последовательно выступает против поддержки Украины со стороны Евросоюза в размере 50 миллиардов долларов. Он назвал это "нарушением" суверенитета и национальных интересов ЕС. По его словам, Евросоюз не знает, что произойдет в будущем и такие решения поспешные.
- В то же время со скандальным политиком согласился и словацкий премьер Роберт Фицо. Однако уже после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде, Фицо утвердил, что не будет блокировать 50 миллиардов от ЕС. Кроме этого, он дал разрешение на покупку оружия у словацких предприятий.
- Глава МИД Финляндии убеждена, что венгерский премьер снимет вето с финансовой помощи для Украины. По словам Элины Валтонен, министр иностранных дел Венгрии дал "позитивный сигнал" на встрече глав МИД Евросоюза.