"Ядерный вариант" наказания: что будут делать в ЕС, если Орбан снова заблокирует деньги для Украины

Европейские лидеры рассматривают "ядерный вариант" наказания Венгрии, если та заблокирует передачу Украине средств. Речь идет о лишении права голоса в Евросоюзе.

Изгнание Будапешта из процесса голосования ЕС больше не является невозможным выходом из ситуации. Подобные действия станут возможными в случае наложения вето на передачу 50 миллиардов Украине.

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"Ядерный вариант" против Орбана

На следующей неделе европейские лидеры планируют утвердить жизненно важную помощь для Украины в виде 50 миллиардов евро. После мягкого подхода к Венгрии в течение лет, дипломаты начали подавать сигналы, что готовы к "ядерному варианту".

Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы применить против Венгрии 7 статью, которая предусматривает приостановление ее права голоса относительно решений ЕС.

Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение (о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины – 24 Канал) на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии прав голоса может стать реальным вариантом,

– сказал один дипломат ЕС.

Европейские лидеры также стремятся демонстрировать постоянную поддержку на фоне неоднозначности в помощи от США. В то же время, по данным издания, некоторые страны Центральной и Восточной Европы опасаются применения статьи 7, поскольку считают, что в будущем сами могут столкнуться с подобной проверкой по вопросам верховенства права.

Кроме этого, до сих пор остается неопределенной позиция Словакии.

Передача Украине 50 миллиардов