Гарантий нет, – Кирби о том, могут ли США помогать Украине в ближайшие недели

США имеют возможность оказывать всю необходимую помощь Украине в течение нескольких недель. Однако гарантий по поводу будущих поставок дать не могут.

Об этом во время брифинга рассказал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби. Он отметил, что решение о помощи Украине сейчас зависит от Конгресса, передает 24 Канал.

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В Белом доме высказались по поводу будущей помощи Украине

Кирби отметил, что украинские лидеры присутствовали 6 декабря на конференции Пентагона по оборонной промышленности. По словам американского чиновника, там наши представители убедились, что у Соединенных Штатов есть механизм, чтобы наше государство "имело здоровую оборонно-промышленную базу и долгосрочную поддержку безопасности".

Координатор также подчеркнул, что в Белом доме глубоко обеспокоены тем, что в США есть всего несколько недель, чтобы оказать помощь Украине в области безопасности.

Мы знаем, что Конгресс имеет сильную двухпартийную поддержку. Просто есть небольшое количество республиканцев, которые хотят держать всех в заложниках из-за достаточно экстремальной пограничной политики. Президент высказался, что мы готовы вести переговоры добросовестно, он верит, что должны быть изменены иммиграционная политика, а также изменения ресурсов.

– подчеркнул Кирби.

На уточняющий вопрос о гарантиях продления военных поставок Украине он ответил, что в Белом доме пока не могут дать обещаний по этому поводу. Ведь все решает Конгресс.

Прокомментировал ситуацию в США о помощи Украине министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон. Пока он находится в Соединенных Штатах в рамках первого визита с момента вступления в должность.

"США преподносят Путину лучший рождественский подарок, не голосуя за помощь Украине", – заявил он.

США рассматривает уступки сейчас принятия помощи

Журналисты Reuters отметили, что, по словам источника, знакомого с обсуждениями помощи Украине, Белый дом якобы изучает различные уступки, чтобы обеспечить дополнительную помощь Украине и Израилю в рамках законопроекта о финансировании.

Поскольку конечный срок рождественских каникул для законодателей приближается всего через неделю, Белый дом и Конгресс горячо работают над достижением соглашения, касающегося помощи странам, а также устраняет обеспокоенность по поводу нелегальной иммиграции вдоль границы США и Мексики.

Журналисты Reuters также сообщили, что администрация Байдена специально рассматривает введение новых ограничений для искателей убежища и расширение процедур депортации.