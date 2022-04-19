Финляндия предоставит Украине дополнительную военную технику

19 апреля 2022 , 21:52
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Источник:

Министерство обороны Финляндии

Отреагировав на предложение правительства, президент Финляндии Саули Ниинистё принял решение направить в Украину больше военной техники.

Об этом 19 апреля сообщило Министерство обороны Финляндии. Дополнительная информация о содержании, способе доставки и сроках передачи не будет разглашаться.

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На сегодняшнем заседании правительство страны напомнило, что Украина продолжает просить о материальной помощи как у Европейского Союза, так и у членов НАТО.

Следовательно, Финляндия решила направить дополнительную помощь в зону боевых действий. Сообщается, что Саули Ниинистё и Минобороны страны учитывали как потребности Украины, так и ресурсы сил обороны.

Помощь западных стран: последние новости

Запад обещает предоставить Украине оружие, но это делается очень медленно. Этому есть несколько причин.

  • По мнению Арестовича – ЕС и НАТО – это те структуры, которые медленно вводят решения, однако впоследствии быстро реагируют на процессы. Если в пределах страны есть согласие на поставку техники – вопрос только в темпах.
  • Еще одна причина в разрыве коммуникации. Да, на днях Германия пообещала оказать Украине военную помощь, однако забыла обсудить этот вопрос со стороной получателя. Поэтому посол Андрей Мельник открыто раскритиковал действия Берлина.
  • Последняя причина, которую игнорируют представители цивилизованного мира – это попытки Путина помешать любым передачам техники или оружия. Сначала президент России пытался запугать Запад. Впоследствии и меньшие страны. Например, в Прагу поступило дипломатическое письмо с запретом поставлять советскую технику третьим странам без согласия Москвы.

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Автор: Юлія Бабич