"Могут поблагодарить Путина": в США прокомментировали вступление Финляндии в НАТО

Россия так боялась НАТО, что максимально приблизила территорию Североатлантического союза к собственным границам. Сегодня, 4 апреля, Североатлантический альянс стал на одну страну-члена больше: в НАТО присоединилась Финляндия.

О том, что за рост НАТО следует поблагодарить российского диктатора Владимира Путина, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе торжеств по случаю присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу.

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Сегодня действительно исторический день, потому что очень скоро мы будем приветствовать Финляндию в Альянсе, за общим столом. И я бы хотел сказать, что это, возможно, единственная вещь, за которую мы можем поблагодарить Путина,

– подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, Путин ускорил российскую агрессию то, что он хотел предотвратить, заставив многие страны прийти к убеждению, что они должны больше заботиться об обороне и быть уверенными в том, что смогут сдержать возможную российскую агрессию в будущем.

"Путин ошибся": Байден поздравил Финляндию

Президент США Джо Байден также приветствовал вступление Финляндии в НАТО, отметив, что вместе с новым союзником Финляндией – организация продолжит сохранять трансатлантическую безопасность, защищать каждый дюйм территории НАТО.

Когда Путин начал свою жестокую захватническую войну против народа Украины, он думал, что сможет разделить Европу и НАТО. Он ошибся. Сегодня мы как никогда объединены,

– говорится в заявлении американского главы.

Байден добавил, что присоединение Финляндии стало самым быстрым процессом ратификации в современной истории НАТО и он "нетерпением ждет" скорейшего вступления Швеции в Альянс и призвал Турцию и Венгрию "завершить процесс ратификации без промедления".

Финляндия стала членом НАТО

В Брюсселе завершилась процедура вступления Финляндии в НАТО, заключительным "аккордом" полноценного членства в Североатлантическом альянсе стала передача главой МИД Финляндии Пеккой Хаависта ратификационных грамот госсекретарю США Энтони Блинкену, который доставит их в депозитарий Альянса в Вашингтоне.

Финляндия стала 31 членом НАТО. Вступление Финляндии в Североатлантический альянс означает конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством от обретения независимости в 1917 году.

Присоединение Финляндии долго блокировалось Турцией. Впрочем, ратификация финского вступления в НАТО стала самой быстрой в истории на фоне войны в Украине и длилась менее года.

Теперь сухопутные границы России, начинавшей полномасштабную агрессию против Украины под предлогом "недопущения расширения" Альянса, увеличились на 1200 километров.