В Хельсинки ведут активные переговоры с Вашингтоном по заключению соглашения, которое позволило бы американским военным использовать финскую землю. Очевидно, что по случаю такого события следует ожидать очередной истерики в Кремле.

Всего 4 апреля этого года Финляндия официально вступила в НАТО. Однако уже сейчас страна прилагает немало усилий по усилению военного партнерства с членами Альянса. В частности, ведет переговоры с Соединенными Штатами.

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Что известно

Собственно, касается этот диалог соглашения, которое позволило бы США беспрепятственно использовать финскую землю для создания учебных баз и складов хранения смазочных материалов.

На прошлой неделе в Катаянокка (район в Хельсинки – 24 Канал) состоялись переговоры по соглашению об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и США,

– отметили СМИ.

Кроме того, там привели словами президента Саули Нииностио, который считает, что это соглашение будет способствовать стабильной ситуации по безопасности в стране.

Вероятно, в Хельсинки опасаются угроз со стороны Кремля, поэтому и идут на такие шаги, способные защитить регион от потенциальной российской агрессии.

Ждем истерику

Напомним, что после присоединения Финляндии к НАТО в Кремле начали угрожать Хельсинки и рассказывать басни о "финско-российской дружбе", которая теперь якобы под угрозой.

Тогда с маразматическим заявлением, в частности, выступил глава МИД враждебного государства Сергей Лавров. Политик заверил, что в Москве "вынуждены будут принять все меры" в ответ на этот шаг со стороны Финляндии.

Очевидно, и в этот раз в Кремле не смогут смолчать и смириться с тем, что Финляндия является независимой страной, которая способна принимать самостоятельные решения по военным вопросам. Потому и следует ожидать истерики из Москвы.

Как член программы НАТО "Партнерство ради мира", Финляндия уже десятки лет сотрудничает с Соединенными Штатами в вопросах обороны. Потенциально заключенное соглашение (DCA), очевидно, еще больше углубит это сотрудничество.