Против всей российской идеологии: в Финляндии прошел митинг за закрытие границы с Россией

В Хельсинки прошел митинг за закрытие границы с Россией. Организовали его русскоязычные жители Финляндии.

Митинг прошел 13 января у здания парламента в столице Финляндии Хельсинки. Группа россиян и живущих в стране русскоязычных людей поддержали действия правительства по закрытию границы с Россией.

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"Не только против Путина, но и всей российской идеологии"

Организовала митинг группа "Нет рашизму в Финляндии". Митингующие подчеркнули, что закрытие границ с Россией необходимо, чтобы Финляндия оставалась безопасной для всех граждан. Кроме того, таким образом русскоязычное население Хельсинки решило продемонстрировать поддержку действий правительства.

Один из активистов – Илья Канатуш – рассказал, что митинг организовали в ответ на призывы россиян открыть границу. Он подчеркнул, что у всех есть разные взгляды на ситуацию, поэтому правительству нужно сигнализировать, что есть те, кто не поддерживает российскую идеологию и хочет закрытых границ с агрессором.

Я выступаю не только против Путина, но и против российской идеологии в целом. У меня есть родственники в России, но я полностью поддерживаю закрытие границ. Меня возмутило то, что организаторы протестов игнорируют первопричину происходящего в действиях России,

– объяснил Канатуш.



В Финляндии прошел митинг в поддержку закрытия границ с Россией / Фото Yle

Он также добавил, что в Финляндии реально оценивают угрозу от России, поэтому границы должны быть закрыты. Кроме того, Канатуш возмущен, как российские пропагандисты начали максимально негативно говорить о Финляндии, заявляя о "геноциде россиян" и вбрасывая фейки о финнах. Канатуш сравнил это с действиями оккупантов накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Поэтому в Финляндии предполагают, что ситуация может ухудшиться.

"Мы хотим показать, что ее действия, возможно, даже слишком мягкие. В будущем, вероятно, со стороны РФ возможны еще более грубые провокации, и как финское правительство, так и общество должны быть готовы к этому", – подчеркнул активист.

Закрытие Финляндией границы с Россией: главное