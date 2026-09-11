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11 сентября, 09:36
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Обновлено - 09:54, 11 сентября

Fire Point подтвердила уничтожение OZON в Саратове

Татьяна Бабич

Ночью 11 сентября российский город Саратов подвергся атаке украинских дронов. Логистические хабы компании OZON были поражены беспилотниками компании Fire Point.

Об атаке сообщили на официальной странице компании.

Что известно о поражениях? 

В Fire Point отметили, что Силы обороны атаковали очередной складской комплекс OZON – на этот раз в Саратове. Операцию проделали с помощью дронов FP-1. 

Так, объект был уничтожен. Площадь сожженного объекта составляла 85 000 квадратных метров. Комплекс был рассчитан на хранение более 30 миллионов единиц товара. 

OZON, соскучился по FP? 
– иронически написали на странице Fire Point. 

Дроны FP-1 уничтожили склад OZON / Изображение Fire Point 

Обратите внимание! Силы обороны Украины регулярно наносят удары по логистическим центрам и составам российского маркетплейса Ozon, которые стали частью военной логистики страны-агрессорки. В августе и сентябре 2026 года дроны атаковали крупные фулфилмент-центры компании в разных регионах России, в частности, в Самаре, Адыгее и Ростове. 

Следует добавить, что мониторинговые телеграммы-каналы писали также о возможном поражении местного НПЗ. Саратовский НПЗ работает с 1934 года и является одним из старейших в России. С начала полномасштабной войны его не раз атаковали из-за роли в обеспечении российской военной инфраструктуры. 

К тому же утром 11 сентября дроны атаковали химзавод "Азот" в Березниках Пермского края России. Предприятие специализируется на производстве аммиака, аммиачной селитры, карбамида,

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