Дело Фирташа: троим его сообщникам сообщили о подозрении

Дело Дмитрия Фирташа получило свое логическое продолжение. Подозрение получили еще трое его муртадов, их имущество арестовали.

Продолжается расследование дела Дмитрия Фирташа по хищению средств. Известно, что еще троим руководителям "облгазов Фирташа" сообщили о подозрении.

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Злоупотребляли служебным положением

СБУ удалось задокументировать преступную деятельность председателей правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза, тоже причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

Эти компании контролируются менеджментом ООО "Региональная газовая компания", связанной с Фирташем. В общей сложности эта компания управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

По материалам СБУ должностным лицам сообщено о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Всего о подозрении объявлено уже 11 руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа.

Дело Фирташа: основное