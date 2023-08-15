Дело Фирташа: троим его сообщникам сообщили о подозрении
Источник:СБУ
Дело Дмитрия Фирташа получило свое логическое продолжение. Подозрение получили еще трое его муртадов, их имущество арестовали.
Продолжается расследование дела Дмитрия Фирташа по хищению средств. Известно, что еще троим руководителям "облгазов Фирташа" сообщили о подозрении.
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Злоупотребляли служебным положением
СБУ удалось задокументировать преступную деятельность председателей правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза, тоже причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины.
Эти компании контролируются менеджментом ООО "Региональная газовая компания", связанной с Фирташем. В общей сложности эта компания управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.
По материалам СБУ должностным лицам сообщено о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Всего о подозрении объявлено уже 11 руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа.
Дело Фирташа: основное
- Украинский олигарх Дмитрий Фирташ 15 мая получил подозрение от СБУ и БЭБ в совершении преступления. Теперь в компаниях Фирташа проводят обыски. По материалам следствия, подконтрольные Фирташу фирмы покупали газ у его компании. На этой схеме они разворовывали более 70% средств, предназначенных для покупки голубого топлива.
- Дело против Дмитрия Фирташа получило свое логическое продолжение. Пятерых менеджеров облгазов, которыми владеет украинский олигарх, отправили под стражу с совокупной суммой залога в 1 миллиард гривен. Еще двум руководителям правоохранители сообщили о подозрении. По делу украинского олигарха продолжается досудебное следствие.
- Олигарх был арестован в Вене в 2014 году по запросу США. Впоследствии, уже в 2019 году министр юстиции Австрии разрешил выдать Фирташа американским властям, но немедленной экстрадиции не произошло из-за запроса о повторном рассмотрении дела.
- Причем на этот раз помешало то, что Беларусь сделала из украинского бизнесмена дипломата. Собственно, для того чтобы он мог оставаться в Австрии, Беларусь предоставила Дмитрию Фирташу дипломатическую должность в Вене. Это позволило сделать невозможным его экстрадицию в Соединенные Штаты.