Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции, – DW

Дмитрия Фирташа никак не могут экстрадировать в США. Причем на этот раз помешало то, что Беларусь сделала из украинского бизнесмена дипломата.

Собственно, для того чтобы он мог оставаться в Австрии, Беларусь предоставила Дмитрию Фирташу дипломатическую должность в Вене. Это позволило сделать невозможным его экстрадицию в Соединенные Штаты.

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Фирташ хочет получить дипломатический иммунитет

Об этом пишут в издании. В нем отмечают, что получить дипломатический иммунитет Фирташ стремится через работу при UNIDO.

Что такое UNIDO Это Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Ее цель – способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира. Из штаб-квартиры в Вене координируются проекты UNIDO. Среди них – стипендиальная программа для женщин Нигерии, стремящихся торговать холодильниками и кондиционерами и другое.

Стремление Фирташа примазаться к UNIDO можно четко увидеть, изучив текст решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам. Он был принят 14 июня, и документ на 30 страниц содержит аргументы в пользу защиты Фирташа. Они разрешили поставить крест на 9 годах судебной волокиты по экстрадиции бизнесмена в США. По имеющимся данным, дело будет рассматриваться снова.

Ключевую роль сыграла должность, которую Фирташ получил при UNIDO. Она, отмечали правозащитники, предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования.

С учетом аргументов апелляционный суд обязал суд первой инстанции. Он, когда будет проводить повторное рассмотрение дела, должен будет определить, можно ли считать Фирташа дипломатом. Если да, то ему еще раз удастся избежать экстрадиции в Соединенные штаты.

При чем здесь Беларусь и Лукашенко