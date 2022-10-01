ВСУ подняли флаг Украины на въезде в лиман: у Зеленского показали эмоциональные кадры

Украинские защитники уже посылают видео из Лимана, где окружают российские вооруженные силы. На стеле города уже виднеется сине-желтое знамя.

Так, десантники поделились видео из-под Лимана. Сегодня, 1 октября, они подняли на въезде в город сине-желтый флаг. Об этом сообщает 24 канал.

К теме ВСУ окружают россиян в Лимане: что происходит вокруг города и почему это так важно

"Все будет Украина": военные подтвердили, что в Лимане

На видео видно, что наступление Лиман идет по плану. В кадре можно увидеть двух военных одной из десантно-штурмовых бригад. Они отметили, что сейчас – 1 октября. После чего воины начали крепить к стеле на въезде в Лиман украинский флаг.

Видео быстро облетело сеть. Им поделился и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

У Зеленского троллят оккупантов

Ни для кого не новость, что когда речь идет о наступлении, то в своем телеграм-канале Андрей Ермак любит публиковать загадочные "ребусы". За несколько часов до этого видео глава ОП опубликовал обычное фото, но есть один нюанс – это лимоны в котле. Вряд ли это глинтвейн – таким образом Ермак намекнул, что операция идет по плану и лаконично потроллил российских пропагандистов.

Лимоны в котле / Фото с ТГ-канала Андрея Ермака

ВСУ окружили Лиман

Украинские войска окружили оккупантов в городе Лиман. Сейчас там находятся около 5 тысяч российских военных и им некуда отходить. ВСУ отрезали все большие пути отхода и поставок.

Как сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, теперь у российских военных есть только 3 варианта: попытаться прорваться, сдаться или погибнуть.

Днем ранее 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ сообщила, что освободила село Дробышево в Краматорском районе Донецкой области. Это всего лишь в 9 километрах от Лимана.

Кроме этого, Владимир Зеленский подтвердил освобождение Ямполя, что тоже недалеко от города и на противоположной от Дробышево стороне.

Эксперты из Института изучения войны убеждены, что ВСУ освободят Лиман в ближайшие 72 часа. Предварительный их прогноз относительно Купянска оправдался.

К теме – в окруженном Лимане 5 тысяч российских военных: смотрите видео