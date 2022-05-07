Флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне: деньги пойдут на помощь Украине

В Великобритании на аукционе по сбору средств для Украины продали более 3 миллионов гривен флисовую кофту президента Владимира Зеленского.

На аукционе выступил Борис Джонсон

Благотворительное мероприятие Christie's состоялось в Лондоне с участием премьер-министра Бориса Джонсона. Он призвал не жалеть средств, ведь стоимость этой вещи намного больше стартовой цены – 50 тысяч фунтов стерлингов.

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Джонсон назвал Зеленского "одним из самых удивительных лидеров современности".

То, что господин Зеленский стал президентом Украины, является катастрофой для президента России Владимира Путина, но благом для Украины и мира.

– сказал Джонсон.

В ходе аукциона на мероприятии также выступил Владимир Зеленский. Президент выразил восхищение "храбрым Борисом", который в апреле посетил Киев.

Вырученные средства пойдут на помощь Украине

Флисовую кофту Зеленского продали за 90 тысяч фунтов стерлингов – это около 3 миллионов 363 тысяч 792 гривен.

Кроме кофты на аукционе представили и другие лоты, связанные с Украиной. В частности, кувшин в виде петуха, который Джонсону подарили во время прогулки с Зеленским в Киеве.



Джонсону подарили петушок, ставший символом стойкости и несгибаемости украинцев / Фото AP

Напомним, что Джонсон 9 апреля приезжал с визитом в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским. Говорили об оборонной помощи Украине.

Великобритания стала крепким союзником Украины

Великобритания всячески поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Премьер Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его страна поможет победить украинцам Путина.

В то же время украинцы выражают восхищение мужеством и искренностью Бориса Джонсона. Пишут слова благодарности в соцсетях и даже переименовывают улицы в честь премьер-министра Великобритании.

Почему Джонсону благодарны украинцы

Еще 23 апреля Джонсон и Зеленский договорились о предоставлении Украине тяжелого вооружения.

Джонсон отметил, что в знак солидарности с украинским народом Великобритания снова открыла свое посольство в Киеве. Кроме того, по его словам, королевство продолжит вводить новые санкции против российских военных.

Великобритания пропагандирует солидарность с Украиной на международной арене.

Поддержка Великобритании ощутима и на экономическом фронте – отменили все пошлины на товары, поступающие в страну из Украины в рамках действующего соглашения о свободной торговле.

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