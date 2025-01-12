"Атеш" обнаружил секретную часть ядерного управления России: где расположен этот объект
Партизаны из "Атеша" обнаружили секретную часть ядерного управления Министерства обороны России. Этот объект расположен на Дальнем Востоке
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение движения "Атеш" в их телеграм-канале.
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Что обнаружили партизаны о секретной части врага
По данным "Атеш", их агент провел разведку на секретном объекте, расположенном в городке Фокино, Приморского края России. Согласно документам, к которым партизан получил доступ, это воинская часть 36199, что входит в перечень засекреченных.
Эта воинская часть входит в 12 Главное Управление (ядерное обеспечение) минобороны России. Оккупанты пытаются скрыть деятельность этого объекта и распространяют легенду, что там военная часть, но по факту это не так,
– отметили в партизанском движении.
Из документов известно, что все военнослужащие этой части получают надбавку за секретность – это указывает на то, что военная часть работает в пользу Тихоокеанского флота России.
Партизаны обнаружили секретную часть ядерного управления врага / Фото из телеграм-канала "Атеш"
"Город Фокино – закрытое административно-территориальное образование, что подтверждает высокую степень секретности и важность объекта. Вероятно, что в этой воинской части могут быть баллистические ракеты, склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений", – отметили в "Атеше".
Партизаны также заверили, что продолжают разведку стратегического объекта, а всю полученную информацию передают Силам обороны Украины.