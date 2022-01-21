В фокусе – Украина: в Женеве состоялись переговоры Блинкена и Лаврова

В Женеве 21 января завершились переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Встреча продолжалась 1,5 часа.

По итогам переговоров Блинкен и Лавров дадут отдельные пресс-конференции.

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Как известно, встреча посвящена российским предложениям по гарантиям безопасности. После переговоров дипломаты дадут 2 отдельных пресс-конференции. Они запланированы на 16:00 по киевскому времени.

Что сказал Энтони Блинкен

Госсекретарь США отметил, что переговоры в Женеве с Сергеем Лавровым являются частью усилий, что продолжаются, по деэскалации напряженности и предотвращению дальнейшей российской агрессии против Украины. Он добавил, что Штаты настроены решать проблемы с Россией мирным путем, но не ожидают больших результатов от переговоров.

Мы не ожидаем, что сможем решить все наши противоречия сегодня, но мы сможем наметить путь дипломатии и диалога,

– сказал глава Госдепартамента.

В то же время, Блинкен предупредил, что в случае эскалации конфликта на Донбассе Россия получит жесткий ответ.

Начало переговоров Блинкена и Лаврова: смотрите видео

Ответ Лаврова

Российский министр иностранных дел ответил, что "прорывов" Россия тоже не ждет, однако хочет услышать конкретные ответы на предложения Москвы.

"Предложения предельно конкретны. Ожидаем такие же конкретные ответы относительно тех обязательств, которые были приняты на самом высоком уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости и безопасности. Чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность средством безопасности любой другой страны. Мне очень интересно услышать, как США трактуют эти свои обязательства", – заявил Лавров.

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Примечательно, что Блинкен прибыл в Германию после визита в Украину. Госсекретарь США прибыл в Украину 19 января 2021 года. По словам самого главы Госдепа, его попросил совершить визит президент Джо Байден.

В Киеве Блинкен встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. С главой Украины госсекретарь обсудил ситуацию по безопасности, а также усиление сотрудничества в сфере обороны.