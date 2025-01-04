Пришлось отменить встречи: президент Еврокомиссии заболела тяжелой формой пневмонии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заболела тяжелой формой пневмонии. Известно, что она отменила все встречи, которые были запланированы на ближайшие дни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Фон дер Ляйен заболела тяжелой формой пневмонии

Болезнь Урсулы фон дер Ляйен подтвердил в пятницу, 3 января, представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер. По его словам, она не будет присутствовать на мероприятии по случаю начала председательства Польши в ЕС.

Президент отменила мероприятия на первые две недели января. Она заболела тяжелой формой пневмонии,

– отметил представитель Еврокомиссии.

Он указал, что среди отмененных встреч – речь в Лиссабоне и запланированная поездка в Гданьск по случаю начала польского председательства в Совете ЕС, которая состоится позже.

Напомним, что Польша 1 января приняла от Венгрии ротационное председательство в Совете ЕС. Следовательно, страна начала свое председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до 30 июня 2025 года. За это время Варшава сосредоточится на вопросе укрепления европейской безопасности на фоне геополитических конфликтов.