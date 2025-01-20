Нечем покрывать расходы: как война и санкции постепенно опустошают запасы России

Санкции против России постепенно обескровливают ее экономику. Ограничения, введенные США 10 января против российской нефтяной отрасли, должны значительно ее ослабить. Также рекордными темпами опустошается Фонд национального благосостояния России.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что средств в российском Фонде благосостояния осталось крайне мало. До конца 2025 года он может полностью опустеть.

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Режим Путина точно изменился бы

Клочок сказал, что Фонд сейчас не пополняется, а только уменьшается. Также начали действовать санкции в отношении нефтяных танкеров, которые нанесут России убытки примерно на 30 миллиардов в год.

Россиянам нечем покрывать расходы. Поэтому это очень серьезное давление. В 2022 году говорилось, что санкции "убьют" Россию очень быстро, но настоящие, действенные,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! США 10 января ввели самые масштабные санкции против России, в частности нефтяной отрасли. Под ограничения попали 184 танкера, а также компании, страхующие суда, перевозящие нефть.

В то же время он отметил, что администрация Джозефа Байдена не рассматривала полномасштабное вторжение России в Украину как войну, а видела ее как кризис, которым надо управлять.

В 2022 году после успешного освобождения части Херсонской области и контрнаступления в Харьковской области, Украина, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", имела все инициативы и тенденции, чтобы выбить россиян со всей нашей территории.

Должны были бы введены жесткие санкции, и сейчас режим Владимира Путина точно уже был бы изменен,

– подчеркнул Валерий Клочок.

К слову, издание Bloomberg пишет, что ликвидные активы и инвестиции, которые могут быть быстро реализованы, Фонда национального благосостояния России уменьшились в 2024 году на 24% до 3,8 триллиона рублей. В частности эти показатели сократились на 57% с 8,9 триллиона рублей по сравнению с теми, которые были в начале 2022-го. Эти резервы использовались, в частности, для поддержки экономики России во время масштабного санкционного давления.