Притула открыл сбор на антиланцетные средства: как они смогут защитить ПВО

Фонд Сергея Притулы открыл сбор на антиланцетные средства, защищающие украинскую систему ПВО, ЗРК. Речь идет о специальных сетках, которые крепятся к мачте, их задачей является препятствовать действиям враждебных БпЛА, в том числе на линии столкновения.

Такая система защиты достаточно эффективна и сможет уберечь украинскую бронетехнику. Как именно 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков.

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Катков считает, что подобные сетки могут эффективно работать для защиты ПВО. Дроны-камикадзе главное остановить, ведь боевая часть срабатывает тогда, когда дрон попадает в бронетехнику. Беспилотник "Ланцет", учитывая свою скорость, не сможет пробить такую сетку. Его боевая часть может не сработать или сработать преждевременно, кумулятивная струя будет рассеяна и не нанесет значительного вреда.

Объективно это средство мне кажется эффективным против действия таких дронов, как "Ланцет". В то же время возникает вопрос транспортировки, вопрос демаскирования позиции, но для многих объектов такое средство точно будет работать. Надо попробовать,

– добавил военный эксперт.

Как бороться с "Ланцетами"

Катков отметил, что эти дроны представляют большую опасность для украинской техники. Хотя видео с впечатлениями, которые россияне выкладывают в сеть, и не всегда означают уничтожение техники, да и никто не знает сколько у них есть видео с промахами.

Многие страны сейчас задаются вопросом, как бороться с дронами "Ланцетами". В частности, применяются уже передаваемые Украине Skynex – зенитные артиллерийские системы с программируемыми боеприпасами.

Речь идет о разработке специальных новых видов вооружения, боевых лазеров с мощностью более 150 киловатт, которые должны прожигать пластиковые корпуса донов-камикадзе. Также работают над электромагнитно направленным оружием.

Это все еще непосредственно разрабатывается. Очень тяжело, потому что щит всегда проигрывает мечу. Здесь "Ланцет" – это меч, и для того, чтобы его уничтожать нужно приложить усилия,

– подчеркнул аналитик.

Он упомянул также до сих пор неподтвержденную информацию, что у россиян есть "Ланцет", а есть "Не ланцет", который имеет иранское происхождение. Это может быть вопрос еще одного вида оружия, используемого Россией из Ирана, но это требует анализа.

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