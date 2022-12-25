В "Вернись живым" раскрыли тайну, как приобщились к контрнаступлению на Харьковщине

Фонд "Вернись живым" помогает бойцам на фронте. В частности, там раскрыли тайну, как приобщились к контрнаступлению на Харьковщине.

Об этом 24 каналу рассказал директор военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Ранее сообщалось о том, что Литва передаст Украине военную помощь на 40 миллионов евро в 2023 году.

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Главные задачи фонда

Рымарук отметил, что общество доверяет фонду средства, и мотивационной историей в этом плане является одна бабушка, которой за 80 лет и она уже третий год ежемесячно носит в фонд по 1 тысячи гривен со своей пенсии. Фонд будет работать над теми проектами, которые соответствуют философии фонда. В первую очередь сохранить и спасти больше жизней наших военных, а также нанести максимальное огневое поражение врагу.

Если посмотреть на все проекты "Вернись живым", мы не можем, конечно, их точно измерить и сказать максимально точную цифру, однако все проекты в той или иной степени изменяют или преломляют ход войны,

– заметил директор военного департамента фонда "Вернись живым".

Рымарук раскрыл тайну, как "Вернись живым" присоединился к контрнаступлению на Харьковщине: смотрите видео

Контрнаступления на Харьковщине и Юге

Он привел 2 примера того, как фонд присоединился к контрнаступлениям на Харьковщине и на Юге. За 2 – 3 недели до контрнаступления в Харьковской области бойцы по этому направлению прошли обучение у инструкторов фонда, работавших с ними на местности. Кроме того, бригады получили все, что они хотели.

"Если командир бригады говорил, что нужно 100 дронов – вот, пожалуйста. Если 50 тепловизоров – вот тебе еще 50 тепловизоров. Такая же работа проводилась и на Южном направлении, и как видим результат, наши подразделения проделали титаническую работу не без помощи украинского общества через фонд "Вернись живым", - подчеркнул Рымарук.

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