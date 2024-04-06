Когда НАТО может согласовать фонд военной поддержки Украины: Столтенберг назвал сроки

В июле в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг ожидает, что к этому времени союзники по блоку согласуют создание нового фонда поддержки Украины.

Столтенберг выразил уверенность, что страны НАТО согласуют долгосрочное соглашение о финансировании Украины до июля, хотя некоторые государства-члены Альянса на этой неделе выразили сомнения относительно этого.

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Столтенберг ожидает сотрудничества со стороны стран НАТО по помощи Украине

Речь идет о новом пятилетнем фонде поддержки Украины. Генсек НАТО ожидает, что страны-союзники уже к июлю согласуют его.

Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину в течение многих лет, строить ее оборону, чтобы сдерживать будущую агрессию,

– подчеркнул Столтенберг.

По его словам, военная поддержка является жизненно важной, чтобы выгнать российские войска из Украины.

Напомним, что 4 апреля генсек НАТО встречался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он сообщил ему, что союзники Альянса обсуждают план оказания военной поддержки Украине на ближайшие годы.

Столтенберг заявил, что поддержка Украины должна "меньше зависеть от краткосрочных добровольных предложений и больше зависеть от долгосрочных обязательств НАТО".

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