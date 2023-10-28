Должны привлекать Глобальный Юг: в чем важность встречи по Формуле мира на Мальте

На Мальте состоялся третий раунд международных переговоров по украинской Формуле мира. В саммите участвуют 65 стран мира. Однако одна из задач Украины в этом процессе привлечь на свою сторону страны Глобального Юга, которые преимущественно имеют нейтральные позиции относительно войны в Украине.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко сказал 24 Каналу, что стратегически изменить мнение стран Глобального Юга невозможно, поскольку многие из них связаны определенными отношениями или с Россией, или с Китаем.

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Должны быть наработаны конкретные шаги

Несмотря на это, стратегическая задача Украины там, где есть возможность, привлекать страны Глобального Юга к активному участию в реализации мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского.

На встрече, которая прошла на Мальте, говорилось о том, что уже по пяти пунктам украинского мирного плана должны быть наработаны конкретные, практические шаги по их реализации.

Следует понимать, что далеко не все 65 стран, участвующих в саммите на Мальте, согласятся приобщиться к реализации абсолютно всех пунктов мирного плана. Каждая страна будет выбирать для себя конкретные пункты,

– подчеркнул Жовтенко.

В то же время страны-участницы саммита не брали на себя обязательство привлекаться ко всем пунктам Формулы мира.

Владимир Зеленский в октябре 2022 представил Формулу мира от Украины. Она состоит из следующих 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны

Как приобщить страны Глобального Юга к мирному плану Владимира Зеленского: смотрите видео

Развитие инициативы

Далее эта инициатива получит более рабочий формат, когда в каждой ее сессии будут участвовать страны, вопросы которых будут обсуждаться. И соответственно, представительство будет очень сильно варьироваться.

Однако это не означает дипломатический разворот стран, которые сейчас не участвовали в мероприятии на Мальте, мол, они отказались от реализации мирного плана, представленного Украиной на всех международных площадках.

"Далее инициатива будет иметь более инструментальный формат, который Украина также будет использовать, чтобы политически удерживать страны Глобального Юга в нашей повестке дня и не дать им скатиться в видение российской пропаганды", – подчеркнул Тарас Жовтенко.

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