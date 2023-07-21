Лидер по артиллерийскому поражению, – Череватый о действиях россиян возле рек Жеребец и Оскол
Украинские защитники не перестают противостоять российскому врагу. Упорные бои продолжаются на востоке нашей страны. Оккупанты пытаются форсировать реки Жеребец и Оскол, максимально поражая огнем наши позиции.
Об основной тактике врага 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый. Он подчеркнул, какие силы используют оккупанты.
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Тактика оккупантов
Данное направление является лидером по артиллерийскому поражению уже несколько месяцев. После артиллерийских и авиационных поражений россияне пытаются идти в атаку по стандартным принципам.
Пытаются под прикрытием боевой техники атаковать наши позиции в зависимости от направления. Может использоваться взвод, рота. Но это не то большое наступление, которое они анонсировали весной, когда обещали, что это будет большая стратегическая наступательная операция. Пока она сводится к более локальным вещам,
– сказал спикер.
Он подчеркнул, что это продолжается на протяжении многих недель, но благодаря умелым действиям в обороне наших военных россиянам ничего не удается.
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Основные подразделения россиян
В таких штурмах россияне используют свои более или менее боеспособные подразделения, отметил Череватый. Речь идет о воздушно-десантных войсках, мотострелковых подразделениях, укомплектованных за счет мобилизованных, прошедших определенное обучение.
"Но так как главная проблема у них – личный состав, то на второстепенных позициях они выставляют и боевой армейский резерв. Так называемый "Барс", территориальные войска, меньшие ЧВК, роты "Шторм Z", набранные из криминала. То есть грубо говоря они используют альтернативную мобилизацию", – пояснил он.
Спикер добавил, что пока у россиян нет возможности проводить полноценную мобилизацию. Поэтому они ищут все средства, чтобы восполнить значительные потери.
Ситуация на фронте: последние новости
- За минувшие сутки на концерт Кобзона отправилось еще около 680 оккупантов. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют 240690 личного состава. Но эта цифра может быть корректирована.
- По состоянию на 21 июля российские террористы сосредотачивают основные усилия на 5 направлениях, в частности, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За минувшие сутки там произошло 5 боестолкновений. Украинские защитники и защитницы наступают на юге.
- Россияне постоянно передислоцируют свои боевые части с одного направления фронта на другое. Это часть маневров и обусловлена ситуацией на поле боя и ресурсами на каждом направлении.