Уничтожена техника, погибшие и более 15 раненых, – Харьковская ОВА о строительстве фортификаций

На Харьковщине враг продолжает атаковать и пытается наступать. Тема фортификаций на этом участке фронта получила широкую огласку, впрочем, в Харьковской ОВА отметили, что после тщательного проведения проверок общество будет проинформировано.

В эфире телемарафона Олег Синегубов призвал не прибегать к спекуляциям и дождаться, когда будут проведены все проверки и заслушаны доклады всех, кто был причастен к возведению фортификационных сооружений. Председатель Харьковской ОВА также поделился, в каких сверхсложных условиях строились линии обороны, передает 24 Канал.

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Фортификации строились под постоянными обстрелами

Синегубов объяснил, что нужно четко разделять, где фортификаций и защитные рубежи строит областная администрация, и там где возводит первые линии военные, в частности те или иные подразделения, которые отвечают за определенные участки фронта. В то же время председатель Харьковской ОВА призывает воздержаться от самопиара, ведь самое главное – это удержать врага и не дать ему продвинуться вглубь украинской территории.

По словам Синегубова, в Харьковской ОВА проинформированы о том, где, когда и на каких направлениях были возведены фортификационные сооружения. Он добавил, что подрядчикам приходилось работать в очень сложных условиях, ведь враг постоянно обстреливал приграничные территории.

Более 30 единиц строительной техники было уничтожено из-за обстрелов. 4 погибло, более 15 гражданских строителей получили различные ранения,

– рассказал Синегубов.

В то же время председатель Харьковской ОВА отметил, что планирует заслушать доклады всех, кто работал над возведением фортификаций. Синегубов отметил, что подрядчики должны отчитаться о заключенных контрактах, выполненные работы по объему, качества и цене. Кроме того, после проведения всех проверок и заслушивания докладов, Харьковская ОВА устроит публичную пресс-конференцию, на которой представители СМИ смогут задать вопросы по строительству фортификаций на этом участке фронта.

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