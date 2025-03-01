Сырский ответил, есть ли у Украины проблемы с фортификациями

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что даже наиболее известные системы оборонительных сооружений имели свои недостатки. По его мнению. их нужно регулярно совершенствовать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для проекта "Бомбардир".

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Какая в Украине ситуация с фортификациями

Главнокомандующий ВСУ отметил, что фортификационных сооружений никогда не бывает достаточно.

Фортификация, если есть время, она постоянно совершенствуется. Даже обычные полевые укрепления имеют первую, вторую очередь, ряд мероприятий, которые выполняются в дальнейшем,

– пояснил он.

По его словам, если рассматривать серьезную фортификацию, она также имеет свою градацию и этот процесс может быть бесконечным. По его мнению, даже известные системы оборонительных сооружений, как линии Мажино и Маннергейма, также имели свои недостатки.

"Система фортификаций должна быть совмещена с действиями войск, войск должно быть достаточно, чтобы занять тот или иной укрепленный район. Ну и конечно она должна постоянно совершенствоваться", – подчеркнул он, отметив на учете актуальности.

Александр Сырский добавил, что системы фортификаций всегда адаптируют в зависимости от тактики собственных войск и вражеской армии.

К слову, в этом же интервью он рассказал о создании новых боевых бригад, что необходимо для противодействия новым подразделениям армии России, которых становится все больше. Также бойцы созданных бригад проводят ротацию воинов, которые уже давно находятся на фронте.