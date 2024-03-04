Не стена из "Игры престолов", но укрепления серьезные: Лиховий рассказал о фортификациях на Востоке

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал о фортификационных укреплениях на Востоке. По его словам, фортификации расположены на всех линиях обороны и способны остановить врага при дальнейшем наступлении.

Оборона состоит из нескольких уровней, которые располагаются на разных расстояниях от линии фронта. Лиховой отметил, что создание укреплений началось не после выхода из Авдеевки, а значительно раньше. Об этом спикер ОСУВ "Таврия" рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Войска выполняют титаническую работу

Дмитрий Лиховий объяснил, что многие выводы о недостаточности укреплений создаются "благодаря" российской пропаганде.

Большая часть тех выводов негативных имиджевых, которые делаются относительно того, что якобы у нас укреплений нет, они, к сожалению, работают в русле российской пропаганды и компрометируют не только командование, а прежде всего воинов инженерных войск, которые выполняют просто титаническую работу днем и ночью,

– подчеркнул он.

Лиховий также добавил, что если враг хочет найти свою смерть на Авдеевском направлении, "пусть наступает там, где на втором рубеже обороны якобы нет укреплений".

Как выглядят укрепления

Спикер рассказал, что сооружением занимаются областные военные администрации, командование Сил поддержки ВСУ, а также собственно инженерные подразделения механизированных пехотных бригад. Он пояснил, что укрпиплення все же не могут иметь вид стены защиты из сериала "Игра престолов", однако состоят из многих элементов.

То, что есть на самом деле, что уже создано или усиливается, – это огромная сеть запасных позиций, взводные опорные пункты, траншеи длиной сотни метров с огневыми ячейками, щелями перекрытия, иногда с бронированными капсулами безопасности, есть капониры для танков, противотанковые рвы, также минные заграждения,

– пояснил Лиховий.

Он добавил, что эти сооружения будут следующими в случае дальнейшего наступления врага и обеспечат полную остановку оккупантов в Донецкой области.

Что происходит на Авдеевском направлении