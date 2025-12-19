В имении Эпштейна мог быть украинский паспорт, выданный на женщину: опубликовали новые фото

Демократы в Комитете по надзору Палаты представителей США опубликовали новые снимки из имения умершего сексуального преступника Джеффри Эпштейна. На одной из фотографий изображен украинский паспорт, выданный на женщину.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о новых обнародованных снимках поместья Эпштейна?

Демократы в Комитете по надзору Палаты представителей США опубликовали еще 68 фотографий из имения Джеффри Эпштейна. Среди опубликованных фото есть ряд паспортов и документов, удостоверяющих личность, но почти во всех из них скрыто большинство информации, как имена и даты рождения. Кроме украинского паспорта, отметка женского пола стоит в паспортах России, Чехии, Южной Африки и Литвы.

Украинский паспорт, с некоторой изъятой информацией / Фото House Oversight Democrats

Комитет под руководством республиканцев получил эти изображения из имения Эпштейна в рамках продолжающегося расследования. Там обнародовали десятки тысяч документов, электронных писем и других коммуникаций, полученных от имения.

В частности, на одной из фотографий изображена женская стопа с цитатой из романа русского писателя Владимира Набокова "Лолита" о сексуальных отношениях мужчины с 12-летней девочкой.

В издании подчеркнули, что сотни жертв, которые, по предположениям, подверглись насилию со стороны Эпштейна, также готовятся к публикации Министерством юстиции собственных файлов по Эпштейну – раскрытие, которое, как ожидается, будет значительно масштабнее и шире всего, что появлялось до сих пор.

Среди изображений есть фотографии философа Ноама Чомски в самолете с Эпштейном и Билла Гейтса на фотографии с женщиной, лицо которой закрыто, а также скриншот переписки с обсуждением "отправки девушек". "Я не знаю, попробуй отправить кого-то другого. У меня есть знакомая, скаут, она прислала мне сегодня нескольких девушек. Но она просит 1000 долларов США за девушку. Я сейчас пришлю тебе девушек. Возможно, кто-то подойдет для J", – говорится в сообщениях.

Скриншот с обсуждением "отправки девушек" / Фото House Oversight Democrats

Последние новости об обнародовании файлов Эпштейна: что известно?