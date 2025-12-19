В имении Эпштейна мог быть украинский паспорт, выданный на женщину: опубликовали новые фото
- Комитет Палаты представителей США опубликовал 68 новых фотографий из имения Джеффри Эпштейна, среди которых есть украинский паспорт на женщину.
- На фото также присутствуют документы и скриншоты переписки, указывающие на возможные преступные действия, в частности обсуждение "отправки девушек".
Демократы в Комитете по надзору Палаты представителей США опубликовали новые снимки из имения умершего сексуального преступника Джеффри Эпштейна. На одной из фотографий изображен украинский паспорт, выданный на женщину.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что известно о новых обнародованных снимках поместья Эпштейна?
Демократы в Комитете по надзору Палаты представителей США опубликовали еще 68 фотографий из имения Джеффри Эпштейна. Среди опубликованных фото есть ряд паспортов и документов, удостоверяющих личность, но почти во всех из них скрыто большинство информации, как имена и даты рождения. Кроме украинского паспорта, отметка женского пола стоит в паспортах России, Чехии, Южной Африки и Литвы.
Украинский паспорт, с некоторой изъятой информацией / Фото House Oversight Democrats
Комитет под руководством республиканцев получил эти изображения из имения Эпштейна в рамках продолжающегося расследования. Там обнародовали десятки тысяч документов, электронных писем и других коммуникаций, полученных от имения.
В частности, на одной из фотографий изображена женская стопа с цитатой из романа русского писателя Владимира Набокова "Лолита" о сексуальных отношениях мужчины с 12-летней девочкой.
В издании подчеркнули, что сотни жертв, которые, по предположениям, подверглись насилию со стороны Эпштейна, также готовятся к публикации Министерством юстиции собственных файлов по Эпштейну – раскрытие, которое, как ожидается, будет значительно масштабнее и шире всего, что появлялось до сих пор.
Среди изображений есть фотографии философа Ноама Чомски в самолете с Эпштейном и Билла Гейтса на фотографии с женщиной, лицо которой закрыто, а также скриншот переписки с обсуждением "отправки девушек". "Я не знаю, попробуй отправить кого-то другого. У меня есть знакомая, скаут, она прислала мне сегодня нескольких девушек. Но она просит 1000 долларов США за девушку. Я сейчас пришлю тебе девушек. Возможно, кто-то подойдет для J", – говорится в сообщениях.
Скриншот с обсуждением "отправки девушек" / Фото House Oversight Democrats
Последние новости об обнародовании файлов Эпштейна: что известно?
Напомним, что американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал законопроект, который обязывает Минюст обнародовать файлы по делу Джеффри Эпштейна.
Также американский Президент США отметил, что Минюст США уже передал почти 50 тысяч страниц документов в Конгресс.
Ранее демократы Палаты представителей США опубликовали электронные письма сексуального преступника Джеффри Эпштейна. В частности, в них упоминается, что Дональд Трамп провел несколько часов с одной из жертв.