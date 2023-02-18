Фотограф зафиксировал российские ракеты в ночном небе над Харьковом
Источник:Вадим Беликов
Поздним вечером 16 февраля оккупанты в очередной раз атаковали Харьков ракетами. Тогда в городе прогремели несколько взрывов.
Тогда сообщалось, что ракеты по мирным городам Украины летели с Белгородщины. Как впоследствии в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, оккупанты выпустили около 5 ракет, пишет 24 Канал.
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Ракетный обстрел попал в объектив камеры
Спикер подчеркнул, что это были ракеты С-300, а также добавил, что их обычно применяют оккупанты.
Здесь без вариантов. Ракеты С-300 применяют не только по Харьковской области, но и по всей линии столкновения,
– сказал он.
Как после отбоя воздушной тревоги в своем телеграме добавил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, под прицелом оккупантов в очередной раз были объекты инфраструктуры.
Следы в небе четырех из запущенных ракет попали в объектив харьковчанина Вадима Беликова.
Следы от российских ракет над Харьковом 16 февраля 2023 года / Фото Вадима Беликова, АР
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Последнюю массированную ракетную атаку по Украине оккупанты совершили около 9 утра 18 февраля. К сожалению, в результате были попадания в Хмельницком.
- В общем, как сообщил Владимир Зеленский, только за последние сутки обстрелам подверглись 10 областей Украины.
- Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, из-за российского удара в городе были повреждены 1 военная цель, 3 учебных заведения, около 10 многоэтажек, ряд коммерческих объектов, магазинов, кафе и 1 гражданский автомобиль.
- Впоследствии в сети появились фото и видео последствия ударов по Хмельницкому. В частности, на опубликованных кадрах можно увидеть, как в результате прилета пострадал жилой дом и другие гражданские объекты.
- К сожалению, тоже не обошлось без пострадавших. В городе есть раненые мирные жители, в частности сообщают, что два человека госпитализированы.