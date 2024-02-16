Почти в паритете, – командир БПАК "АХИЛЕС" об увеличении FPV-дронов в ВСУ

Государство начало давать большее количество FPV-дронов для наших защитников. Россияне имеют больше таких беспилотников, но эффективность у них ниже.

Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ Юрий Федоренко, отметив, что, если сравнивать вторую половину 2023 года и настоящее время, то ситуация стала лучше.

Смотрите также Дебош в блиндаже: как пьяный российский военный расстрелял своих командиров, – документы

Есть ли паритет по FPV-дронам

Как отметил Федоренко, государство начало давать военным больше FPV-дронов. Если по состоянию на вторую половину 2023 года на 1 украинский коптер у оккупантов было 5. То сейчас соотношение составляет 1:3.

Украинские военные эффективнее работают FPV-дронами, чем оккупанты. Несмотря на это враг тоже учится и пытается быть здесь эффективным. Впрочем, пока украинские военные работают лучше благодаря инженерным решениям.

Мы почти в паритете. Противник совершенствуется, модернизируется, пытается быть эффективным. Но пока Силы обороны благодаря технической составляющей, инженерным решениям имеют преимущество благодаря более эффективному использованию. Объективно мы выходим ориентировочно в паритет с врагом,

– сказал военный.

Если бы дронов было больше – то можно было бы существенно повлиять на ситуацию на фронте. Часто с помощью FPV-дронов удается отражать вражеский штурм. Буквально на позапрошлой неделе был пример, когда бойцы выбили врага с помощью дронов с одной из посадок и надежно там закрепились.

FPV-дроны в Украине: коротко