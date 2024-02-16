Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко, зауваживши, що, якщо порівнювати другу половину 2023 року та теперішній час, то ситуація стала кращою.
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Чи є паритет по FPV-дронах
Як наголосив Федоренко, держава почала давати військовим більше FPV-дронів. Якщо станом на другу половину 2023 року на 1 український коптер в окупантів було 5. То зараз співвідношення становить 1:3.
Українські військові ефективніше працюють FPV-дронами, ніж окупанти. Попри це ворог теж навчається та намагається бути тут ефективним. Утім, наразі українські військові працюють краще завдяки інженерним рішенням.
Ми майже в паритеті. Противник вдосконалюється, модернізується, намагається бути ефективним. Але поки що Сили оборони завдяки технічній складові, інженерним рішення мають перевагу завдяки більше ефективному використанню. Об'єктивно ми виходимо орієнтовно в паритет з ворогом,
– сказав військовий.
Якби дронів було більше – то можна було б суттєво вплинути на ситуацію на фронті. Часто за допомогою FPV-дронів вдається відбивати ворожий штурм. Буквально позаминулого тижня був приклад, коли бійці вибили ворога за допомогою дронів з однією з посадок і надійно там закріпилися.
FPV-дрони в Україні: коротко
- Україна планує виробити 1 мільйон FPV-дронів до кінця 2024 року. Вони допоможуть більш-менш компенсувати нестачу дорогих артилерійських снарядів.
- Українські захисники використовують на фронті безпілотник, який прозвали "Бабою Ягою". Його раніше використовували у сільському господарстві.
- Військовий з 3 ОШБр прокоментував те, як можна використовувати FPV-дрони під час бойових дій. Вони здатні міняти динаміку на фронті.